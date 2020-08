Dobre półrocze MLP Group. Magazyny odporne na wirusa

Deweloper i zarządca powierzchni magazynowych osiągnął w pierwszym półroczu 2020 r. zysk netto w wysokości 121 mln zł - o 75 proc. większy niż w analogicznym okresie minionego roku. Spółka podkreśla, że polski rynek magazynowy okazał się bardzo odporny na koronawirusa.

Rynek odporny na wirusa

Na koniec pierwszego półrocza w budowie i przygotowaniu pozostawało 120,8 tys. m kw. Łączny potencjał zabudowy na posiadanych gruntach wynosi obecnie blisko 1,3 mln m kw. MLP Group posiada działki i szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce, Niemczech i Austrii (m.in. w Gelsenkirchen, w Kolonii oraz w Wiedniu).Zgodnie ze strategią „build & hold”, MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza.Grupa podkreśla, że polski rynek magazynowy okazał się bardzo odporny na wstrząsy w gospodarce spowodowane pandemią COVID-19.Wzrost handlu e-commerce wygenerował dodatkowy popyt na powierzchnie magazynowe. Zgodnie z danymi rynkowymi, w pierwszym półroczu 2020 r. do użytkowania oddano 1,1 mln m kw. nowej powierzchni (+9,6 proc. rok do roku), a jej łączne zasoby osiągnęły poziom 19,5 mln m kw.- Z optymizmem, ale też ostrożnością patrzymy na kolejne okresy. Nowe projekty zamierzamy realizować głównie w oparciu o podpisywane umowy najmu - stwierdził prezes Krochta.- Ograniczamy również skalę inwestycji spekulacyjnych. Duży potencjał rozwoju widzimy na wszystkich obsługiwanych rynkach, przy czym wydaje się, że z powrotem do normalności na razie najlepiej poradził sobie rynek niemiecki. Mamy tam zarezerwowane nowe grunty pod kolejne parki logistyczne - podsumował.