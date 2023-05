Dobre wyniki finansowe Elektrotim. Była strata, a jest zysk

Elektrotim, spółka działająca m.in. na rynku budownictwa energetycznego, wyraźnie poprawiła wyniki finansowe. W pierwszym kwartale 2023 r. Elektrotim wypracował 5,7 mln zł zysku netto, podczas gdy w pierwszym kwartale 2022 r. miał on stratę netto na poziomie 5,4 mln zł.

Przychody Elektrotim ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosły 97,4 mln zł wobec 52,3 mln zł w pierwszym kwartale 2022 r.

W pierwszym kwartale 2022 r. Elektrotim miał stratę na działalności operacyjnej w wys. 4,4 mln zł, w pierwszym kwartale 2023 r. był to już zysk na poziomie 7,5 mln zł.

Grupa Elektrotim na dzień 31 marca 2023 r. posiada portfel zamówień w wysokości ok. 617.8 mln zł.

Wzrost popytu w segmencie specjalnym, utrzymanie w energetyce

Głównym realizowanym kontraktem Elektrotimu jest udział w budowie zapory na granicy z Białorusią. Spółka informuje, że zakończono prace instalacyjne i konfiguracyjne na budowie zapory elektronicznej. Działa obecnie 200 km bariery elektronicznej, brakuje jeszcze 150 metrów na ostatnim odcinku, gdzie prace utrudniają warunki terenowe i pogodowe. Przewidywany termin zakończenia realizacji umowy to czerwiec 2023.

W najbliższej przyszłości grupa przewiduje wzrost popytu w segmencie specjalnym, zgłaszany przez resorty siłowe i sektor zbrojeniowy.

Elektrotim ocenia, że nastąpi podtrzymanie popytu w segmencie energetyki konwencjonalnej, ze względu na restrukturyzację źródeł dostaw paliw i nośników energii, a transformacja segmentu wytwarzania tworzy niepowtarzalną szanse dla firmy na innowacyjną transformację.

Nowa strategia działalności do 2025 r. Większa obecność w energetyce

Przypomnijmy, że w kwietniu 2023 r. Elektrotim przedstawił strategię spółki na lata 2023-2025. Założono w niej wzrost rocznych przychodów do poziomu około 350-450 mln zł i zysku netto do co najmniej 10 mln zł rocznie.

Elektrotim zakłada zwiększenie obecności w sektorach dystrybucji i przesyłu energii, energetyki jądrowej i odnawialnej.

Firma, która specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa, przemysłu i energetyki, zaplanowała także większą obecność w sektorze obronnym oraz trakcji kolejowej i tramwajowej.

Siedziba Elektrotimu znajduje się we Wrocławiu, a akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

