Dobre wyniki finansowe Polimexu Mostostalu

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal uzyskała w 2021 r. ponad 2,3 mld zł przychodów operacyjnych, które były o 42,6 proc. większe w porównaniu z 2020 r.

Grupa osiągnęła 211,9 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, o 30,8 mln zł więcej niż rok wcześniej, jej skonsolidowana EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację) wyniosła 164,4 mln zł i była wyższa w stosunku do roku 2020 o 37,5 mln zł (29 proc.), a zysk netto był równy 87 mln zł, co oznacza wzrost o 38 proc. rok do roku.

Z informacji zarządu wynika, że grupa koncentrowała działalność w kluczowych dla niej obszarach sprzedaży usług budowlanych w sektorach przemysłowych: energetyka (w nim chce utrzymać pozycję lidera realizacji dużych projektów), nafta, chemia, gaz; a także usług budownictwa infrastrukturalnego i kubaturowego, zarówno w Polsce, jak i za granicą (przypadło na nie 27 proc. całkowitej wartości przychodów).

- Stale dążymy do maksymalizacji portfela podpisanych kontraktów, który na koniec grudnia 2021 r. miał wartość 5,3 mld zł i był większy o 400 mln zł od prezentowanego na koniec trzeciego kwartału 2021 r. - powiedział Krzysztof Figat, prezes zarządu Polimex Mostostal. - Daje nam to perspektywę stabilności na przynajmniej najbliższe 2 lata. Jesteśmy przygotowani na nowe kontrakty zarówno kadrowo, jak i technicznie.

W 2021 r. spółki grupy realizowały m.in. następujące kontrakty strategiczne w segmencie energetyki: budowę nowego bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej 497 MW i mocy cieplnej na poziomie 326 MW w Elektrociepłowni Żerań (prace zostały ukończone na przełomie sierpnia/września, do końca marca 2022 r. świadczył dodatkowe usługi wsparcia technicznego), budowę nowego bloku w Zakładach Azotowych Puławy, dwa nowe bloki energetyczne w Elektrowni Dolna Odra oraz budowę elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach (Czechnica).

W ubiegłym roku grupa kapitałowa Polimex Mostostal zmniejszyła zadłużenie netto. Na koniec 2021 r. saldo środków pieniężnych przewyższało zadłużenie oprocentowane o 652 mln zł – informuje zarząd. Zgodnie z harmonogramem obowiązkowego wykupu obligacji serii A i B, spółka Polimex Mostostal zobowiązana była do tego od 30 września 2021 r., co kwartał. Wykup ten będzie się odbywał aż do 31 grudnia 2026 r.

