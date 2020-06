Dodatkowe 5 mld zł na budowę tras ekspresowych S8 i S5

Dodatkowe 5 mld zł przeznaczył rząd na budowę tras ekspresowych S8 z Wrocławia do Kłodzka oraz S5 z Sobótki do Bolkowa. Wcześniej na te inwestycje przeznaczono już 2 mld zł. Rada Ministrów zabezpieczyła pełne środki na sfinansowanie obu tych dróg.

Szef kancelarii premiera, poseł ziemi wałbrzyskiej Michał Dworczyk we wtorek na konferencji prasowej we Wrocławiu poinformował, że Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pt. "Program budowy dróg krajowych na lata 2014-23 z perspektywą do 2025 roku".

Dodał, że zapisano w tym dokumencie kwotę 3,9 mld zł na budowę trasy ekspresowej S8 z Wrocławia do Kłodzka oraz 3 mld zł na powstanie trasy ekspresowej S5, która będzie miała nowy przebieg i połączy drogę S8 na wysokości Sobótki z istniejącą drogą S3 w okolicy Bolkowa. W poprzedniej, ubiegłorocznej uchwale rząd przeznaczył już na te dwie inwestycje 2 mld zł.

"Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która zabezpieczyła dodatkowe 5 mld zł na budowę dróg ekspresowych S8 z Wrocławia do Kłodzka i S5 z Wrocławia przez Sobótkę do S3 na wysokości Bolkowa. W ten sposób wywiązujemy się z naszych zobowiązań, gdy zadeklarowaliśmy dwa lata temu, ze skomunikujemy południe Dolnego Śląska z resztą regionu i otworzymy ten obszar na resztę kraju" - powiedział Dworczyk.

Przypomniał, że w przypadku budowy S8 zakończył się kolejny etap realizacji tej inwestycji i już w lipcu tego roku zostaną złożone wnioski o wydanie decyzji środowiskowych dla tej trasy, a w przypadku trasy szybkiego ruchu S5 trwają prace projektowe.

"Dzisiejsza uchwała Rady Ministrów zabezpieczyła pełne środki na sfinansowanie obu tych dróg ekspresowych. To dobra informacja przede wszystkim dla mieszkańców Dolnego Śląska, to dobra informacja też dla turystów, dla wszystkich, dla których ważny jest nasz region" - powiedział Dworczyk.

Poseł ziemi legnickiej, szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów podkreślił, że "ambitnym celem dolnośląskich parlamentarzystów" jest to, by województwo dolnośląskie było najlepiej skomunikowanym regionem w kraju.

"Na tym, co dzisiaj ogłosiliśmy nie poprzestajemy. Pracujemy nad kolejnymi projektami komunikacyjnymi, które usprawnią komunikację na terenie Dolnego Śląska" - dodał Kubów.