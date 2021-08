Dolnośląskie: Samorządy podpisały polsko-czeskie memorandum ws. infrastruktury

Marszałek dolnośląski Cezary Przybylski i hetman Kraju Hradeckiego Martin Červíček podpisali polsko-czeskie memorandum w dziedzinie infrastruktury. Dokument stanowi podstawę do podejmowania wspólnych inicjatyw na polsko-czeskim pograniczu w najbliższych latach.

Służby prasowe samorządu dolnośląskiego poinformowały w komunikacie, że porozumienie pomiędzy woj. dolnośląskim a Krajem Hradeckim jest dokumentem, który porządkuje kwestie związane z rozwojem regionalnej infrastruktury drogowej, kolejowej i usług publicznych w zakresie transportu kolejowego. W przyszłości umożliwi tworzenie wspólnych planów działania i pozwoli na aplikowanie o fundusze Unii Europejskiej.

"Jestem przekonany, że wspólnie podejmowane działania dla rozwoju infrastruktury były, są i będą impulsem do wzajemnego poznania, nawiązywania wieloletnich relacji biznesowych i prywatnych oraz przyczynią się do rozwoju turystyki i zrozumienia w obu regionach, co jest szczególnie ważne w relacjach naszych państw i społeczności" - powiedział cytowany w komunikacie Przybylski.

"Kraj Kralowohradecki oraz województwo dolnośląskie są wieloletnimi partnerami i dlatego cieszę się z przyjęcia nowego memorandum, które ułatwi realizację ważnych projektów, zwłaszcza w zakresie infrastruktury transportowej na czesko-polskim pograniczu. Chcemy rozwijać współpracę transgraniczną, która doprowadzi do dobrobytu i konkurencyjności obu naszych regionów" - powiedział Červíček.

Memorandum nawiązuje swą treścią do podpisanego w 2013 roku porozumienia o współpracy. Dokument zakładał realizację wspólnych inwestycji związanych z usprawnieniem drogowych i kolejowych połączeń o znaczeniu międzyregionalnym.

"Modelowym przykładem jest projekt pn. Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego, dzięki któremu przebudowano i zmodernizowano drogi na polsko-czeskim pograniczu. Inwestycja przyczyniła się do zwiększenia ruchu turystycznego i usprawniła przemieszczanie się pomiędzy regionami w celach biznesowych" - czytamy w komunikacie.

Jak podano, stale rozwijają się też przygraniczne połączenia kolejowe. Każdego roku w soboty, niedziele i święta uruchamiane są sezonowe połączenia Wrocław-Wałbrzych-Adršpach, cieszące się zainteresowaniem turystów z uwagi na możliwość zwiedzania Skalnego Miasta. Innym połączeniem są pociągi kursujące na trasie Trutnov-Kamienna Góra-Sędzisław (od kwietnia do września pociągi jeżdżą do/z Trutnova, a w pozostałych miesiącach na trasie Kralovec-Sędzisław).

"To ważne połączenia wpływające pozytywnie zarówno na rozwój turystyki na polsko-czeskim pograniczu oraz przyczyniające się do promowania ekologicznych form transportu publicznego" - czytamy w komunikacie.

