Dolnośląskie: W Lubinie powstaną hala lodowa oraz stadion lekkoatletyczny

Stadion lekkoatletyczny oraz hala lodowa mają powstać w najbliższych latach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Obiekty maja być centrum kształcenia sportowców oraz areną wydarzeń rangi mistrzowskiej.

Listy intencyjne ws. budowy nowych obiektów podpisali przedstawiciele władz województwa dolnośląskiego, władz Lubina oraz tamtejszych szkół i organizacji sportowych. Sygnatariuszami są też przedstawiciele Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki i Okręgowego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i Sportów Wrotkarskich.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podkreślił, że budowa nowoczesnej bazy sportowej - stadionu lekkoatletycznego i hali lodowej - to myślenie o kolejnych pokoleniach sportowców. "W specjalnie przygotowanych dla nich obiektach będą oni rozwijać swoje sportowe talenty i reprezentować w przyszłości nasz region w zawodach najwyższej rangi. Chcemy im dać możliwość trenowania w jak najlepszych warunkach" - powiedział Przybylski.

Z kolei Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego, wskazał, że nowe obiekty w Lubinie oraz powstające na Polanie Jakuszyckiej Dolnośląskiego Centrum Sportu, będą sportową wizytówką regionu. "To miejsca, w których będą trenować nasi przyszli mistrzowie" - wyraził nadzieję samorządowiec.

Lubiński stadion lekkoatletyczny ma być obiektem kategorii III wg Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Arena lekkoatletyczna składać się będzie z 8 torów okrężnych i prostych, rzutni do pchnięcia kulą, rzutów oszczepem, dyskiem i młotem, a także skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoku o tyczce, skoku wzwyż oraz rowu z wodą do biegu z przeszkodami. Dodatkowo, w budynku o charakterze sportowo-rekreacyjnym znajdzie się hala sportowa wyposażona w rozgrzewkową bieżnię wraz ze skocznią do skoku w dal i trójskoku oraz trybuną - podało biuro prasowe Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Stadion ma powstać do końca 2023 r.

Z kolei hala lodowa będzie obiektem umożliwiającego profesjonalne szkolenie łyżwiarzy. Jak podano, wymiary areny lodowiska będą zgodnie z wymaganiami do gry w hokeja na lodzie, jazdy figurowej oraz short-tracku. Hala ma powstać do 2025 r.

"Przystępujemy do pierwszej fazy realizacji projektu rozbudowy Regionalnego Centrum Sportowego o tę część, której koncepcję przedstawiliśmy ponad dwa lata temu - do budowy Hali Lodowej i stadionu lekkoatletycznego, spełniającego wymogi organizacji imprez ogólnokrajowych, łącznie z mistrzostwami Polski w lekkoatletyce. Gdy skończymy te projekty, nikt w tej części Polski nie będzie dysponował tak szeroką ofertą rekreacji czy też sportu, jak Lubin" - powiedział prezydent Lubina Robert Raczyński.

Inwestycje koordynować będzie samorząd Lubina. Władze tego miasta chcą się starać o pozyskanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środków na dofinansowanie tych inwestycji w wysokości 70 proc. ich wartości. Samorząd Województwa będzie współfinansował obie inwestycje na zasadach, które zostaną określone w odrębnym dokumencie - podano.

