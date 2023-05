Dolnośląskie: W piątek ogłoszenie przetargu na pierwsze odcinki trasy S8 Wrocław – Kłodzko

W piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosi w Łagiewnikach na Dolnym Śląsku przetarg na realizację pierwszych odcinków drogi ekspresowej S8 łączącej Wrocław z Kłodzkiem – podał w czwartek resort infrastruktury.

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym zostało opracowane dla trzech odcinków trasy S8 z Wrocławia do Kłodzka. Odcinek pierwszy łączy Kłodzko z Ząbkowicami Śląskim; drugi Ząbkowice Śl. z Łagiewnikami, a trzeci Łagiewniki z Wrocławiem.

Droga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła ok. 87 km, a realizacja inwestycji został podzielona na sześć zadań.

Wrocławski oddział GDDKiA informował wcześniej, że w pierwszym kwartale 2023 r. mają zostać ogłoszone pierwsze przetargi na roboty budowlane w systemie projektuj i buduj na odcinku Łagiewniki-Wrocław (Magnice).

Droga krajowa nr 8 o długości ok. 850 km biegnie od granicy z Czechami w Kudowie Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. To najdłuższa droga krajowa w Polsce. Od Wrocławia do Białegostoku na długości ponad 500 km jest drogą o parametrach drogi ekspresowej z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. S8 na Dolnym Śląsku liczy ponad 59 km i prowadzi od Wrocławia do Sycowa, a także stanowi element Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, łącząc okolice Magnic z węzłem Wrocław Południe. Po wybudowaniu odcinka od Wrocławia do Kłodzka wydłuży się o kolejnych 80 km. Docelowo S8 poprowadzi do granicy polsko-czeskiej w Boboszowie.

