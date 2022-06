Dolnośląskie: W Polanicy-Zdroju powstanie centrum kolarstwa górskiego

Centrum rowerowe do uprawiania kolarstwa górskiego typu Cross Country powstanie w Polanicy-Zdroju. Inwestycję o wartości 7,5 mln zł sfinansują wspólnie samorząd województwa dolnośląskiego, gmina Polanica-Zdrój oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

O podpisaniu listu intencyjnego w sprawie budowy centrum poinformowało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Marszałek województwa Cezary Przybylski podkreślił, że będzie to już kolejna inwestycja rowerowa na Dolnym Śląsku. "Budując dostępne dla wszystkich tory kolarskie, singletracki, Cyklostradę Dolnośląską, a także stale rozbudowując ofertę Kolei Dolnośląskich, które ułatwiają podróżowanie w pociągach razem z rowerami, zachęcamy mieszkańców naszego regionu zarówno do korzystania z ekologicznego transportu, ale również do aktywnego stylu życia" - powiedział.

Projekt zakłada budowę centrum rowerowego do uprawiania kolarstwa górskiego typu Cross Country-XC. Jak podano w komunikacie, w ramach inwestycji powstanie trasa o standardach pucharu świata UCI i PZKoL. o długości prawie 4,5 km, a także rowerowy park umiejętności o długości 425 m, trzy placyki do nauki jazdy na rowerze dla najmłodszych, pump track o długości 195 m, trzy parkingi terenowe, wiaty oraz mała architektura wraz z oświetleniem i zapleczem technicznym.

"Obiekt będzie spełniał wymogi Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) i umożliwi organizację Mistrzostw Polski oraz zawodów rangi międzynarodowej" - podkreślono.

Inwestycja - jak podano - ma zostać sfinansowana wspólnie przez gminę Polanica Zdrój, województwo dolnośląskie oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jej planowany koszt to 7,5 mln zł.

Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego, zwrócił uwagę, że w latach 90. Polanica-Zdrój słynęła z trudnej technicznie trasy do uprawiania kolarstwa górskiego typu Cross Country. "Była to tzw. diabelska pętla, gdzie organizowano zawody rangi krajowej. Po wielu latach jest możliwość reaktywacji tego projektu i stworzenia miejsca, w którym każdy może rozwijać swoje umiejętności jazdy na rowerze górskim" - wskazał. Jego zdaniem, nowy park rowerowy przyczyni się do popularyzacji kolarstwa, poprawy jakości szkolenia dzieci i młodzieży w tej dziedzinie oraz rozwoju talentów sportowych.

Na terenie parku znajdą się trasy i przeszkody dostosowane do różnych grup wiekowych oraz umiejętności.

W komunikacie podkreślono, że Dolny Śląsk dysponuje doskonałymi warunkami do uprawiania kolarstwa górskiego. W regionie wyznaczono już ok. 450 km jednokierunkowych, i wyprofilowanych tras typu single track. Zlokalizowane są od Świeradowa Zdroju, przez Szklarską Porębę, Jelenią Górę i Góry Kaczawskie po Kotlinę Kłodzką oraz okolice Strzelina.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl