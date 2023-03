Dom Development z rekordowym wynikiem finansowym

Grupa Kapitałowa Dom Development osiągnęła w 2022 roku ponad 2,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 27 proc. wobec 2021 r. To rekordowy wynik w historii spółki.

W 2022 roku spółka przekazała klientom 3666 lokali, co było najlepszym wynikiem w historii Dom Development.

Grupa odnotowała 26-proc. wzrost zysku netto, do rekordowego poziomu 410,3 mln zł. Marża brutto sięgnęła w 2022 roku 31,2 proc.

Spółka oczekuje, że rok 2023 pod względem sprzedaży nie będzie gorszy niż ubiegły.

Jak podkreśla Dom Development, rok 2022 był trudny, sprzedaż netto Grupy sięgnęła niemal 3,1 tys. lokali netto, co oznacza spadek o 24 proc. wobec 2021 r. Na koniec 2022 roku Grupa miała blisko 5,8 tys. lokali w budowie – w Warszawie było to 3 053 lokali (+18 proc. r/r), w Trójmieście 1 795 (-21 proc. r/r), we Wrocławiu 597 lokale (-32 proc. r/r) oraz 334 w Krakowie (+76 proc. r/r).

Przychody ze sprzedaży Dom Development w 2022 roku sięgnęły blisko 2,42 mld zł, zysk netto wyniósł 410,3 mln zł.

Na koniec grudnia 2022 r. spółka dysponowała 374 mln zł gotówki. Grupa miała niewykorzystane, dostępne linie kredytowe o wartości 331 mln zł.

Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2022 rok w kwocie 11 zł na akcję. Łącznie na ten cel miałoby trafić 282,7 mln zł.

2022 rok był bardzo wymagający dla rynku nieruchomości

W IV kwartale 2022 roku Grupa popisała umowę sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej w warszawskim Bemowie o wartości 90 mln zł netto. Mowa jest o inwestorze instytucjonalnym z segmentu PRS (Private Rental Sector – najem instytucjonalny). Dom Development wybuduje dla niego cztery budynki z 397 lokalami. Wartość umowy generalnego wykonawstwa wynosi ponad 200 mln zł netto.

Jak dodaje spółka, dysponuje ona jednym z najwyższych w swojej historii bankiem ziemi, to przeszło 17,1 tysięcy lokali do wybudowania.

Prezes Dom Development Jarosław Szanajca zwraca uwagę, że miniony rok był bardzo wymagający dla rynku nieruchomości. I dodaje, że wyzwania, z którymi mierzyła się cała branża, narastały w zasadzie z kwartału na kwartał.

„Od tych natury międzynarodowej, czyli rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, która spowodowała odpływ kapitału z naszego regionu, przez ogólnokrajowe, jak np. kryzys energetyczny pogłębiający inflację. Do tego doszły negatywne wydarzenia oddziaływujące bezpośrednio na samą branżę. Tu należy wymienić m.in. zaostrzone kryteria obliczania zdolności kredytowej oraz kontynuację cyklu podwyżek stóp procentowych, które osiągnęły poziom nienotowany od 20 lat. Pomimo tych wszystkich niekorzystnych wydarzeń, zakończyliśmy rok z bardzo dobrymi wynikami” – wskazuje Jarosław Szanajca.

„Osoby zamierzające ochronić wartość swojego kapitału stanowiły kluczową grupę kupujących mieszkania przy rekordowym 70-procentowym udziale transakcji gotówkowych w naszej strukturze sprzedaży. Klienci „gotówkowi” w Dom Development szczególnie mocno zainteresowani byli segmentem mieszkań o podwyższonym standardzie” – dodaje Jarosław Szanajca.

Rozwierają się nożyce między podażą a popytem

Prezes Dom Development oczekuje, że rok 2023 pod względem sprzedaży nie będzie gorszy niż ubiegły.

„Przede wszystkim na krajowym rynku cały czas obserwujemy strukturalny niedobór mieszkań. Dodatkowo rozwierają się nożyce między podażą a popytem w tej branży, co najlepiej obrazują rosnące ceny na rynku najmu. W bieżącym roku rynek mieszkaniowy powinien zostać wzmocniony dzięki decyzji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego łagodzącej warunki oceny zdolności kredytowej, głównie dla kredytów z okresowo stałą stopą. Dodatkowo w 2023 r. zapowiadany jest rządowy program dopłat do kredytów na pierwsze mieszkanie. Jego wprowadzenie może dać większej liczbie Polaków szansę na własne lokum, a tym samym będzie wspierało naszą działalność” – analizuje Jarosław Szanajca.

Władze spółki zapowiedziały powrót na rynek obligacji, jeśli marże będą atrakcyjne.

- Obserwujemy rynek cały czas. Widzimy pierwsze emisje w naszej branży. Nie mamy na dziś większych potrzeb, mamy duże limity kredytowe - prawie 400 mln zł dzisiaj, które mamy dostępne, a też nie widzę takich transakcji, które by wymagały takiego zaangażowania kapitałowego w naszych negocjacjach – wskazał wiceprezes i dyrektor finansowy Leszek Stankiewicz.

