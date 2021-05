Dom Development zwiększa rentowność i ofertę. Ceny mieszkań rosną

Grupa Kapitałowa Dom Development rozpoczęła 2021 rok rekordowymi wynikami finansowymi. W okresie styczeń-marzec deweloper przekazał, zgodnie z planem, rekordową dla pierwszego kwartału liczbę 1366 lokali (+149 proc. r/r) i uzyskała 807,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (+157 proc. r/r).

Grunty w banku ziemi

Grupa w I kwartale 2021 roku zwiększyła bank ziemi (+9 proc. r/r), do poziomu ponad 15,5 tys. lokali.- Pierwszy kwartał rozpoczęliśmy bardzo dobrymi wynikami, co związane było z tegorocznym harmonogramem przekazań. Zgodnie z założeniami, pierwszy kwartał dominuje w strukturze zaplanowanych przekazań w 2021 roku. Utrzymujemy silną pozycję finansową i rentowność. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku sprzedaliśmy 1084 lokale z wysoką marżą. Jesteśmy także zadowoleni z popytu widocznego po zamknięciu kwartału – ocenia Jarosław Szanajca. - Mamy bank ziemi, który zabezpiecza nasze potrzeby inwestycyjne na najbliższe lata. W minionym kwartale kupiliśmy nowe działki w czterech lokalizacjach w Warszawie. Planujemy kolejne zakupy. Mamy atrakcyjną, zdywersyfikowaną ofertę i rekordową w historii Grupy liczbę realizowanych budów, przekraczającą 5,5 tys. lokali – podkreśla prezes Dom Development.Jak informuje, w tym roku, inaczej niż w latach poprzednich, rozłożona została struktura przekazań, co przekłada się na tak dobre wyniki za styczeń-marzec.Dom Development ma według stanu na 31 marca 2021 roku dostępne, niewykorzystane linie kredytowe w wysokości 375 mln zł. Zapewnia to potencjał dalszych zakupów ziemi i uruchamiania kolejnych inwestycji – ocenia zarząd.- Planujemy, że potencjał roku 2021 będzie kształtował się mniej więcej na poziomie 110 proc. roku 2020. Nie widzimy w tym zakresie większych zagrożeń, wszystkie budowy są realizowane w terminie, a niektóre nawet szybciej. Synergie z naszym wewnętrznym generalnym wykonawstwem są bardzo dobre, w związku z tym jesteśmy spokojni, że w 2021 roku przekażemy około 3.300-3.400 mieszkań - zapowiedział podczas wideokonferencji wiceprezes Leszek Stankiewicz.Dom Development Grupa Kapitałowa jest największym deweloperem w Polsce. Realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu oraz Trójmieście i okolicach (poprzez spółkę Euro Styl S.A.). Oferta Grupy obejmuje zarówno mieszkania z segmentu popularnego, jak i apartamenty. Do Grupy należy firma wykonawcza Dom Construction Sp. z o.o., która pełni rolę generalnego wykonawcy części inwestycji. W ciągu 25 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 39 tys. mieszkań. Od 15 lat Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.