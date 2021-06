Dom do postawienia w trzy dni za 200 tys. zł. Zaczęło się od studenckiego projektu

Ofertę budowy domu całorocznego na niewielkiej działce, nie wymagającej pozwolenia budowlanego, propaguje stowarzyszenie Dom Bezpieczny i spółka Solace. Wykorzystano w nim wiele rozwiązań już dostępnych na rynku.

Ciąg dalszy projektu

W promocję Solace House zaangażowało się też Stowarzyszenie Dom Bezpieczny. Jej przedstawiciel dostrzegają jednak, że można w nim zmodyfikować niektóre elementy, a szczególnie dodać urządzenia, poprawiające bezpieczeństwo bierne. „Podkręcą” one jego wartości użytkowe.Stowarzyszenie to planujemy zbudować zmodyfikowany dom m.in. o dodanie dwu panoramicznych okien, zamiany przeszkolonych drzwi-atrapy w pełni otwierane drzwi szklane z szybą fotowoltaiczną, montaż urządzeń antywłamaniowych, systemów automatyki sterującej, itp. Dom zostanie też wyposażony w pompę ciepła, klimakonwektor, drzwi antywłamaniowe, itp.- Projekt tak zmodyfikowanego domu przedstawimy w ciągu kilku dni - powiedział Karol Klos ze stowarzyszenia Dom Bezpieczny.W ofercie znajdzie się też podwójny dom modułowy, zwiększający powierzchnię całkowitą do ok. 90 m kw. lub do ok. 75 m kw., jeżeli drugi moduł będzie miał taras, zamiast antresoli. Całkowity koszt „doposażonego” domku ma w jego przypadku rosnąć nie więcej niż o 50 tys. zł.