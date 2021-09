Domy do 70 m kw. z uproszczoną procedurą

Rząd przyjął projekt przepisów zakładających możliwość budowy domów mieszkalnych do 70 m kw. przy bardzo uproszczonych formalnościach, bez książki budowy i kierownika budowy - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Jak wyjaśnił, rozpoczęcie budowy będzie wymagało jedynie zgłoszenia tam, gdzie istnieje plan zagospodarowania, a gdy go nie ma, potrzebna będzie 21-dniowa procedura uzyskania warunków zabudowy.

"To nowy rozdział w historii polskiego budownictwa, napisany w duchu wolności, własności i prywatności" - oświadczył Morawiecki. "Po to, żeby uwolnić energię Polaków, żeby Polacy rzeczywiście mogli szybko przystąpić do realizacji swoich marzeń" - dodał.

Morawiecki stwierdził również, że projekt został oprotestowany przez firmy deweloperskie. Jego zdaniem, "jeśli to nie jest na rękę wielkim firmom deweloperskim, to jest na rękę ludziom".

