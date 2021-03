Domy z drewna od państwowego dewelopera. Wiemy, ile będą kosztować

Nasz cel na 2024 r. to łącznie 5 tys. mieszkań budowanych i oddanych do użytku. Wówczas dołączylibyśmy do grona 15-20 największych deweloperów w Polsce - poinformował Tomasz Szlązak, prezes spółki Polskie Domy Drewniane, w rozmowie z portalem WNP.PL.

Ceny w pierwszych przedsięwzięciach PDD będą wynosić w przedziale od 5 tys. do 7,6 tys. zł za m kw. Spółka przygotowuje też inwestycję, gdzie zakłada ceny na poziomie ok. 4,2 tys. zł za m kw.

Jak poinformował Szlązak, spółka analizuje dalsze możliwości rozwoju, m.in. rozmawia o wspólnych inwestycjach z Krajowym Zasobem Nieruchomości, PKP oraz samorządami.

Ponadto PDD prowadzą zaawansowane negocjacje dotyczące zakupu kontrolnego pakietu akcji w zakładzie produkującym drewno konstrukcyjne, który miałby stać się również wykonawcą ok. 800-1000 mieszkań rocznie.