Drążenia tuneli kolejowych pod Łodzią nadzoruje specjalistyczna firma. Trwają prace przy komorach niezbędnych do wykonania podziemnego połączenia Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska - Łódź Żabieniec - informuje PAP spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jak podkreślają służby prasowe PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) przy działających od 30 grudnia tarczach TBM (tunnel boring machine, ang. maszyna drążąca tunel - PAP), prowadzona jest dokładna konfiguracja wszystkich systemów mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych. Wykonawca powierzył zadanie rozpoczęcia drążenia przez TBM specjalistom z Włoch.

"Zespół odpowiedzialny za proces będzie w komplecie do końca stycznia. Już od grudnia, gdy tarcze zostały opuszczone do komór startowych, trwa rozruch technologiczny maszyn TBM do budowy tuneli. Uzupełniane są elementy wyposażenia pomocniczego, które są niezbędne do wejścia tarczy w grunt" - informuje PKP PLK.

Spółka zwraca uwagę, że obostrzenia wprowadzone w Niemczech z powodu pandemii wpłynęły na dostawę ostatnich elementów wyposażenia. Z inicjatywy producenta maszyn, wykonawca uwzględnił wprowadzenie dodatkowych urządzeń do dużej TBM. Dzięki nim maszyna zyska większą szczelność tarczy i będzie większa stateczność gruntu. Prace muszą być wykonane przed rozpoczęciem wiercenia w gruncie.

Montaż pierwszych elementów obudowy tunelu, wykonywany podczas drążenia TBM w gruncie, wykonawca ustalił na ostatni tydzień lutego.

PKP PLK przypomina, że na terenie Łodzi kontynuowane są prace ważne dla budowy tuneli. Na ul. Skarpowej budowana jest komora demontażowa dla mniejszej tarczy TBM. Prace są prowadzone przy komorze rozgałęźnej pomiędzy tunelem dwutorowym a jednotorowymi przy ul. Włókniarzy. Przy ul. Stolarskiej i Odolanowskiej budowana jest komora dla mniejszej tarczy TBM, która dojdzie tu z ul. Długosza.

Na budowach są zgromadzone pierwsze potrzebne do startu partie tubingów - elementów obudowy tunelu. W zakładzie w Mszczonowie przygotowywane są kolejne.

Równolegle do działań na budowach, prowadzone są prace projektowe związane z podziemnymi przystankami Łódź Polesie i Łódź Śródmieście. Wykonawca uwzględnia w projekcie dodatkowy, trzeci przystanek.

PKP PLK zwraca uwagę, że tunel średnicowy to kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać pociągi regionalne i dalekobieżne - na osi wschód - zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ - południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). W ramach projektu powstaną nowe przystanki, które będą zintegrowane z komunikacją miejską i ułatwią mieszkańcom codzienne podróże.

Projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość wynosi ponad 1,7 mld zł z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł. Zakończenie prac jest planowane do końca 2022 roku.