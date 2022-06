Droga Czerwona w Gdyni coraz bliżej. Ruszył przetarg

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała ogłosił w środę otwarcie przetargu na prace przygotowawcze dla połączenia drogowego portu w Gdyni z trasą Obwodnicą Trójmiasta w ciągu S6. Trakt ten nazwano Drogą Czerwoną. Inwestycja ma poprawić dostępność do portu od strony lądu, a także zwiększyć jego możliwości przeładunkowe i rozwojowe. GDDKiA czeka na oferty do 19 lipca 2022 roku.

Czerwona Droga ma zastąpić Trasę Kwiatkowskiego, dziś łączącą Port Promowy i Kontenerowy z obwodnicą Trójmiasta.

Będzie ona częścią większego przedsięwzięcia, jakim jest Centralny Port Komunikacyjny.

Według szacunków Ministerstwa Infrastruktury cała inwestycja może kosztować od 1,5 do 2 miliardów złotych.

- Droga Czerwona, na której dokumentację ogłosiliśmy przetarg, zapewni bezpośrednie połączenie Portu w Gdyni z siecią dróg krajowych. Będzie to droga dwujezdniowa, klasy głównej ruchu przyspieszonego, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Istniejący dojazd do portu poprzez Trasę Kwiatkowskiego ma ograniczenia nośności i nie zapewnia dobrego połączenia dla ruchu ciężkiego. Droga Czerwona nie będzie mieć takich ograniczeń, przez co poprawi dostępność do portu od strony lądu, zwiększając jego możliwości przeładunkowe i rozwojowe – wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL Piotr Michalski, rzecznik GDDKiA o/Gdańsk.

Droga Czerwona wpisuje się w CPK

W środę w miejscu budowy węzła Gdynia Wielki Kack wiceminister infrastruktury Marcin Horała powiadomił o ogłoszonym przetargu na prace przygotowawcze Drogi Czerwonej. Połączy ona istniejącą już sieć dróg szybkiego ruchu z rozwijającym się portem w Gdyni.

Ma ona zastąpić Trasę Kwiatkowskiego, dziś łączącą Port Promowy i Kontenerowy z obwodnicą Trójmiasta. Jak podkreślał wiceminister Horała, możliwości Trasy Kwiatkowskiego dawno się wyczerpały. Jest to droga powiatowa w zarządzie miasta, co powoduje cały szereg ograniczeń. - Również to, że ruch ze wszystkich północnych dzielnic Gdyni przecina się z ruchem z portu, co powoduje korki – mówił Horała.

Droga Czerwona ma być częścią większego przedsięwzięcia, jakim jest Centralny Port Komunikacyjny.

- W ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego przewidziano nie tylko budowę lotniska centralnego dla Polski i naszej części Europy, ale też stworzenie nowoczesnego systemu transportowego, w którego skład wejdą linie kolejowe oraz nowe odcinki dróg, które zapewniają dostęp do bałtyckich portów – wyjaśnił Marcin Horała.

Według szacunków Ministerstwa Infrastruktury cała inwestycja może kosztować od 1,5 do 2 miliardów złotych. Przypomniał, że Port Gdynia przynosi do budżetu państwa 8 mld zł rocznie z tytułu podatków, ceł i opłat generowanych.

- Jest to zatem niezbędna i dobra inwestycja – powiedział Marcin Horała i dodał, że w wariancie optymistycznym Droga Czerwona może zostać wybudowana za około sześć lat.

Czas realizacji umowy to 18 miesięcy

Od projektantów GDDKiA oczekuje wykonania dokumentacji przygotowawczej do budowy nowej drogi krajowej w podziale na trzy odcinki. Pierwszy to węzeł Gdynia Chylonia - węzeł Kwiatkowskiego II, drugi: węzeł Kwiatkowskiego II - węzeł Ofiar Grudnia ‘70, a trzeci to węzeł Ofiar Grudnia ‘70 - węzeł Terminal Promowy.

Dla pierwszego z odcinków przyszły wykonawca przygotuje koncepcję programową, dla dwóch pozostałych - studium komunikacyjne. Co więcej, wykona badania geologiczne pod przyszłą trasę na odcinku pierwszym.

GDDKiA na oferty czeka do 19 lipca br. Będą one oceniane według kryterium ceny – to 60 proc. oraz kryterium pozacenowego, a więc doświadczenia personelu wykonawcy (40 proc.).

Dyrekcja wyjaśnia, że czas realizacji umowy wyznaczono na 18 miesięcy w przypadku samej dokumentacji. Potem nastąpi jej weryfikacja i ostateczne zatwierdzenie przez inwestora. Ostatnim z obowiązków wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Po jej uzyskaniu GDDKiA będzie gotowa do ogłoszenia przetargu na realizację tej inwestycji w formule projektuj i buduj.

Trzy odcinki o łącznej długości 9 km

Nowy dwujezdniowy odcinek trasy ekspresowej S6 poprowadzi od Portu Gdynia do węzła Gdynia Chylonia w miejscu skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta.

Droga Czerwona powstanie w standardzie wymaganym dla drogowej sieci TEN-T. Przewidziana została jako droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a z pozostałą siecią będzie skomunikowana poprzez pięć węzłów drogowych.

GDDKiA podkreśla, że nie zapomina o niechronionych uczestnikach ruchu, dlatego przewidziano realizację infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w postaci kładek oraz tuneli. Nowy trakt będzie podzielony na trzy odcinki o łącznej długości ok. 9 km.

