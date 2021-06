Droga ekspresowa S11 będzie w budowie do 2029 roku

Na szybki przejazd samochodem ze Śląska do Kołobrzegu i innych miejscowości Pomorza Środkowego trzeba będzie poczekać do 2029 roku. Minie wówczas 10 lat od oddania do użytku pierwszego odcinka drogi ekspresowej S11.

