Droga ekspresowa S11 - obwodnica Szczecinka - oddana do ruchu

Blisko 322 mln zł brutto kosztowała oddana do ruchu w czwartek 7 listopada 12-kilometrowa obwodnica Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11. Udostępnienie tej trasy kierowcom pozwoliło też na przekroczenie symbolicznej bariery 4000 km autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.

A1 Częstochowa Blachownia - Częstochowa Południe (odc. G) ok. 4,7 km

A1 Częstochowa Południe - Woźniki (odc. H) ok. 16,7 km

A1 Woźniki - Pyrzowice (odcinek I) ok. 15,2 km

S6 Goleniów Północ - początek obwodnicy Nowogardu ok. 19,8 km

S6 Nowogard - Płoty ok. 20,4 km

S6 Płoty - Kiełpino ok. 14,6 km

S6 Kołobrzeg Zachód - Ustronie Morskie wraz z budową obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11 ok. 14,6 km

S6 Ustronie Morskie - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa ok. 24,1 km

S6/S11 część obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód ok. 5,5 km

S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój – Chabówka ok. 6,1 km

S8 Radziejowice - Przeszkoda ok. 9,9 km

S17 obwodnica Garwolina - koniec obwodnicy Gończyc ok. 12,2 km

S17 koniec obwodnicy Gończyc - granica województw mazowieckiego i lubelskiego ok. 13 km

S17 granica województw lubelskiego i mazowieckiego - Skrudki ok. 20,2 km

S17 Skrudki - Kurów Zachód ok. 13,2 km

S51 Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe, odcinek Olsztyn Jaroty - Olsztyn Wschód ok. 9 km

S51 Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe, odcinek Olsztyn Południe - Olsztyn Jaroty ok. 4,9 km

S61 obwodnica Suwałk ok. 12,8 km

DK25 obwodnica Inowrocławia (łącznik) ok. 4,9 km

DK44 obwodnica Skawiny, od ulicy Energetyków do włączenia do DK44 ok. 2,2 km

DK46 obwodnica Myśliny ok. 3,1 km

S11 obwodnica Szczecinka ok. 12 km

A1 Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia (odc. F) ok. 21,2 km

S5 Żnin Północ (dotychczasowa nazwa Jaroszewo) - Mieleszyn (Mielno) ok. 25,1 km

S5 Maksymilianowo - Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) ok. 8,5 km

S5 Poznań - Wronczyn ok. 15,9 km

S5 Wronczyn - Kościan Południe ok. 18,9 km

S5 Kościan Południe - Lipno (Radomicko) ok. 15,7 km

S6 końcowy odcinek obwodnicy Sianowa na S6 ok. 6,7 km

S7 granica województw mazowieckiego i świętokrzyskiego - Skarżysko-Kamienna ok. 7,6 km

S7 Lubień - Naprawa ok. 7,6 km

S8 Przeszkoda - Paszków ok. 11,6

S17 obwodnica Kołbieli - obwodnica Garwolina ok. 13 km

DK50/79 obwodnica Góry Kalwarii ok. 9 km

- Od października tego roku gotowy jest wspólny przebieg dróg S6 i S11 między Kołobrzegiem i Koszalinem, a w realizacji jest obwodnica Kępna i Olesna. W przetargu na zaprojektowanie i budowę są odcinki łączące Koszalin z Bobolicami. Pozostałe fragmenty tej trasy objęte są pracami przygotowawczymi i będą sukcesywnie realizowane w kolejnych latach - dodała.W ramach przedsięwzięcia powstała dwujezdniowa obwodnica Szczecinka o dwóch pasach ruchu w każdą stronę z dwoma węzłami drogowymi oraz dwoma rondami na początku i końcu trasy.- Inwestycja wymagała budowy 13 wiaduktów, mostów i przejść dla zwierząt. Obwodnica omija Szczecinek od wschodu, przebiegając częściowo równolegle do linii kolejowej, między miastem, a jeziorem Wielimie. Wymagane było zastosowanie w wielu miejscach wzmocnień podłoża, w tym wykonanie betonowych pali przemieszczeniowych - zaznaczyła GDDKiA.Jak podkreśliła, w Szczecinku dotychczas często tworzyły się korki, gdyż przez miasto przechodzą dwie drogi krajowe i droga wojewódzka.- Utrudnienia były szczególnie odczuwalne w okresie wakacyjnym, gdy ruch na prowadzącej nad morze drodze krajowej nr 11 wzrasta nawet trzykrotnie. Było to odczuwalne przez kierowców jadących drogą krajową, ale również poruszających się w samym mieście - wskazała GDDKiA.- Negatywne oddziaływanie związane z hałasem czy spalinami było uciążliwe dla mieszkańców. Obwodnica zmniejszy te niedogodności, wyprowadzając ruch tranzytowy ze Szczecinka. Węzeł drogowy Szczecinek Wschód zapewni skomunikowanie terenów przemysłowych, przyczyniając się do rozwoju regionu - dodała.Docelowa sieć dróg ekspresowych i autostrad ma wynosić ponad 8000 km.- W ciągu najbliższych 2-3 lat powinniśmy przekroczyć barierę 5000 km. Obecnie w realizacji mamy jeszcze około 1100 km dróg, a w przetargach kolejne blisko 350 km. Dalsze odcinki objęte są różnymi etapami prac przygotowawczych - zapowiedziała GDDKiA.Łącznie w 2019 r. kierowcom ma zostać udostępnione ok. 450 km nowych dróg - ok. 130 km więcej niż rok wcześniej.