Droga ekspresowa S14 na ukończeniu

Wykonano już prawie 80 procent prac na odcinku S14 między węzłem Aleksandrów Łódzki i Słowikiem. Oznacza to, że końca dobiega budowa zachodniej obwodnicy Łodzi i Pabianic. Zakończenie prac zaplanowano na II kwartał 2023 roku.

Jak informuje GDDKiA, w tym momencie zrealizowano wszystkie obiekty inżynierskie. Roboty branżowe są wykonane w trzech czwartych, a roboty drogowe w niemal 60 proc. Położono ponad 40 proc. nawierzchni i zainstalowano niemal 30 proc. barier ochronnych.

Powstający odcinek drogi ekspresowej S14 węzeł Aleksandrów Łódzki - Słowik będzie domknięciem ringu drogowego wokół aglomeracji łódzkiej. Pozwoli to na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Łodzi i wszystkich okolicznych miast.

W 2006 r. oddano pierwszą część ringu wokół aglomeracji łódzkiej

Przypomnijmy, że pierwszym odcinkiem, który rozpoczął powstawanie ringu wokół aglomeracji łódzkiej była autostrada A2 na odcinku Konin - Stryków. Została oddana do eksploatacji latem 2006 roku i stanowiła jego północną część.

Sześć lat później pojawił się krótki fragment drogi ekspresowej S14, a więc Zachodniej Obwodnicy Pabianic od węzła Dobroń do Łodzi, a po kolejnych dwóch latach odcinek drogi ekspresowej S8 węzeł Róża - węzeł Łódź Południe, który pozwalał objechać Łódź od południa.

Jednocześnie trwały prace nad budową 40-kilometrowego odcinka autostrady A1 od węzła Łódź Północ do węzła Tuszyn, który został oddany do użytkowania latem 2016 roku.

Na początku tegorocznego lata kierowcy mogli po raz pierwszy pojechać 12-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S14 między węzłami Lublinek i Aleksandrów Łódzki czyli przedostatnim odcinkiem ringu.

Łączny koszt prac budowlanych związanych z powstaniem blisko 27 km drogi ekspresowej S14 od węzła Emilia do węzła Łódź Lublinek to ponad 1,5 mld zł. Całkowita wartość projektu to ponad 1,9 mld zł, z czego ponad 900 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

