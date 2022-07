Droga krajowa 73 idzie do rozbudowy. Wzbogaci się o kilka obwodnic

Burmistrz Brzostku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno - Jasło wraz z budową obwodnic Pilzna, Brzostku i Kołaczyc oraz Jasła. Decyzja środowiskowa ostatecznie ustaliła przebieg inwestycji.

Droga krajowa nr 73 należy do podstawowego układu komunikacyjnego kraju, prowadząc ruch w kierunku północ-południe oraz jednocześnie stanowi część szlaku komunikacyjnego prowadzącego od autostrady A4 do przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku.

Rozbudowa drogi krajowej nr 73 swoim zakresem obejmie odcinek drogi o długości około 34,45 km.

Przygotowane KP będą podstawą do ogłoszenia przetargów na realizację zadań w systemie projektuj i buduj.

Rozbudowa drogi krajowej nr 73 swoim zakresem obejmie odcinek drogi o długości około 34,45 km. Trasa zlokalizowana będzie w granicach powiatu dębickiego i jasielskiego, w obrębie sześciu gmin: Jodłowa, Brzostek, Brzyska, Jasło (gmina miejska) i Jasło (gmina wiejska), Kołaczyce i Pilzno.

W ramach zadania wybudowane zostaną obwodnice Pilzna, Brzostku, Kołaczyc i Jasła. Projektowana droga będzie posiadać klasę GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Będzie drogą jednojezdniową o dwóch pasach ruchu. Każdy o szerokości 3,5 m.

Rozbudowę DK73, dla której wydano decyzję środowiskową, podzielono na trzy odcinki. Dla każdego analizowano kilka wariantów, z czego jako warianty inwestycyjne wskazano:

- Odcinek I wariant W2a (dł. ok. 7,92 km, w tym ok. 2,32 km po nowym śladzie) Początek odcinka to skrzyżowanie ulic Stefana Żeromskiego i Lwowskiej w Pilźnie, koniec to granica gminy Pilzno. Na tym odcinku zlokalizowana jest obwodnica Pilzna;

- Odcinek II wariant W1b (dł. ok. 19,48 km, w tym ok. 12,91 km po nowym śladzie) Początek odcinka to granica gminy Pilzno i gminy Brzostek, koniec to granica gminy Kołaczyce i gminy Jasło. Na tym odcinku zlokalizowana jest obwodnica Brzostku i Kołaczyc. Korpus drogowy będzie tu odcinkowo pełnił także funkcję wałów przeciwpowodziowych;

- Odcinek III wariant W2a (dł. ok. 7,05 km, w tym ok. 6,17 km po nowym śladzie) Początek tego odcinka to granica gminy Kołaczyce i gminy Jasło, koniec to miejsce włączenia do drogi krajowej nr 28 za Jasłem (zachodnia część miasta). Na tym odcinku zlokalizowana jest obwodnica Jasła.

Zaawansowanie prac przygotowawczych

Dla obwodnic Pilzna, Brzostku i Kołaczyc oraz Jasła, które przygotowywane są w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, aktualnie opracowywane są Koncepcje programowe:

obwodnica Jasła w ciągu DK73 - opracowanie KP (podpisanie umowy: 28 grudnia 2021 r., wartość: 6 649 084,80 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2023 r.),;

obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 - opracowanie KP (podpisanie umowy: 28 lutego 2022 r., wartość: 6 986 400 zł, wykonawca: MPRB, termin realizacji: maj 2023 r.);

obwodnica Pilzna w ciągu DK73 - opracowanie KP (podpisanie umowy: 9 marca 2022 r., wartość: 1 496 743,95 zł, wykonawca: KLOTOIDA, termin realizacji: marzec 2023 r.).

Dodatkowo rozbudowane zostanie ok. 9,3 km DK73. Odcinek pomiędzy końcem obwodnicy Pilzna a początkiem obwodnicy Brzostku i Kołaczyc zostanie dostosowany do parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Opracowany i zatwierdzony został już STEŚ. W lipcu br. planujemy ogłosić przetarg na opracowanie koncepcji technicznej.

Przygotowane KP będą podstawą do ogłoszenia przetargów na realizację w/w zadań w systemie projektuj i buduj.

Ruch tranzytowy ma wyjść poza miasta

Celem zadania jest więc przede wszystkim przejęcie ruchu tranzytowego z terenu miast: Pilzno, Brzostek, Kołaczyce i Jasło, zwiększenie płynności układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników.

Nowa droga to również odpowiednie parametry nośności nawierzchni dla pojazdów ciężkich o nacisku na oś 11,5 t, a także zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie, w tym na warunki życia mieszkańców i środowisko. Będzie to możliwe dzięki obniżeniu poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport.

