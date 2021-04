Droga wodna przez Mierzeję Wiślaną. Budimex ma kontrakt na drugi etap

Budimex podpisał we wtorek kontrakt z Urzędem Morskim w Gdyni, w ramach którego ma zrealizować drugi etap budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Wartość umowy to 466,72 mln zł netto (ok. 574 mln zł brutto).

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg na odcinku o długości ok. 10,4 km.

Inwestycja przewiduje też m.in. budowę mostu obrotowego na rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo.

Czas przewidziany na realizację prac to 24 miesiące.

Kontrakt Budimeksu

przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg na odcinku o długości około 10,4 km i szerokości toru mierzonego w dnie na rzece 60 m, a w rejonie Nowakowa 40 m, w zakresie obudowy brzegów,

wykonanie kotew gruntowych o łącznej długości 202 000 mb,

wykonanie umocnienia brzegów za pomocą stalowej ścianki szczelnej na długości brzegu 13,3 km,

wykonanie umocnienia brzegów za pomocą żelbetowej ściany szczelinowej na długości brzegu 1,7 km,

budowę mostu obrotowego na rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, w odległości około 650 m od istniejącego mostu pontonowego.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl