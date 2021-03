Drogi prąd i CO2 dobijają cement z Polski. Zyskuje białoruski

O ponad 78 proc. - tyle w 2020 r. wzrósł import cementu z Białorusi do Polski. Przedstawiciele polskiego przemysłu cementowego wskazują na nieuczciwą konkurencję i oczekują, że za polityką klimatyczną Unii Europejską pójdą również mechanizmy broniące wewnętrzny rynek.

Nierówna konkurencja

Wyzwanie na lata

Cementownie w 2020 roku



- Głosowanie w PE popierające CBAM przyjmujemy pozytywnie jako Stowarzyszenie Producentów Cementu. Taki podatek powinien od 2023 r. zacząć wyrównywać warunki konkurencyjne pomiędzy producentami z krajów UE a tymi spoza niej - powiedział Deja.Zaznaczył przy tym, że ważne jest też, aby od tego terminu darmowe uprawnienia do emisji CO2 były redukowane stopniowo. Tak, aby sprawdzić w praktyce, czy podatek węglowy jest skuteczny.- Ceny uprawnień do emisji CO2 oscylują obecnie wokół 40 euro za tonę. Tych kosztów nie ponoszą producenci eksportujący cement do UE. Taka sytuacja to złamanie zasad fair play - podkreślił Jan Deja.Maciej Sypek, dyrektor generalny sprzedaży cementu Lafarge w Polsce, pytany przez WNP.PL o komentarz do sprawy, powiedział, że import z Białorusi jest szkodliwy dla rynku w Polsce i Europie z kilku powodów.- Przede wszystkim mamy tu do czynienia z emisją wtórną CO2. Cementownie na Białorusi nie podlegają restrykcyjnym normom emisji CO2, więc cementy, które dziś są importowane z Białorusi to tzw. cementy wysoko klinkierowe, czyli wysokoemisyjne - wyjaśnił Sypek.- W Polsce już dawno zaczęliśmy odchodzić od takich produktów zastępując klinkier możliwie jak największą ilością dodatków mineralnych. Dlatego dziś w Lafarge mamy jeden z najbardziej czystych cementów CEM IV, a po modernizacji Cementowni Małogoszcz będziemy mieli możliwość produkcji najmniej emisyjnego cementu w Europie, a być może i na świecie - dodał.W jego opinii, obecnie mamy do czynienia z nierównymi zasadami gry rynkowej na różnych poziomach. Równie ważne są kwestie prawne na granicy związane z eksportem na Białoruś.Sypek wskazał, że w celu wywozu cementu i sprzedaży go po stronie białoruskiej, oprócz zwyczajowych w takiej sytuacji dokumentów (certyfikat produktu, sprawdzenie zgodności waga/produkt), celnicy żądają dokumentu „certyfikatu" potwierdzającego jakość przewożonego produktu, wydanego przez stronę białoruską. Czas oczekiwania wynosi minimum 28 dni.- Ponieważ cement musi zostać dostarczany w odpowiednim czasie, to handel jest praktycznie zablokowany. Dlatego z nadzieją oczekujemy wprowadzenia podatku węglowego na zewnętrznych granicach UE. Komisja Europejska zamknęła już konsultacje tego projektu, a całość tego procesu ma zakończyć się w połowie tego roku - powiedział Sypek.Zwrócił też uwagę, że od wielu miesięcy uwaga UE zwrócona jest też na to, co dzieje się na Białorusi.- Mimo wielu zapowiedzi nie wprowadzono żadnych mocniejszych środków, które mógłby wpłynąć na zmiany polityczne na Białorusi, a tym samym na zmianę w podejściu do importu cementu do UE. Skala importu z zeszłego roku przy jednoczesnym braku możliwości eksportu, była już odczuwalna na polskim rynku cementu i miała negatywne skutki środowiskowe poprzez zwiększoną emisję - zaznaczył Maciej Sypek.Zdaniem Andrzej Reclika, prezesa Górażdże Cement, w Polsce zderzamy się z dwoma czynnikami, które powodują, że import z Białorusi jest coraz bardziej atrakcyjny.- Po pierwsze, mamy najwyższe ceny energii elektrycznej dla przemysłu w Europie. Dołożenie do nich opłaty mocowej z początkiem 2021 r. wywindowało je na jeszcze wyższy poziom - powiedział WNP.PL prezes Reclik.- Po drugie, ceny uprawnień do emisji CO2 również rosną, co przekłada się na ceny energii elektrycznej, a także dodatkowe koszty związane bezpośrednio z produkcją cementu. Ceny uprawnień w ostatnich tygodniach oscylują wokół 40 euro za tonę, a zatem są o ponad 60 proc. wyższe niż przed rokiem - dodał.Podkreślił, że import spoza granic UE wpływa negatywnie na środowisko ze względu na nieporównywalnie niższe wymogi. Do tego dochodzi emisja związana z transportem, która zwiększa to zjawisko.- Transformacja gospodarki w stronę neutralności klimatycznej musi być stopniowa - rozłożona na lata. Nie da się tego procesu przeprowadzić w rok czy dwa. Branża robi bardzo dużo w tym temacie, ale nie mamy jeszcze technologii, które pozwoliłyby na osiągnięcie tego celu. Import spoza UE niweczy te wysiłki i hamuje rozwój nowych, niskoemisyjnych technologii - powiedział Reclik.Dodał, że tak duża transformacja wymaga wsparcia prawnego na dwóch poziomach, żeby przemysł krajów UE mógł na uczciwych zasadach konkurować z zakładami usytułowanymi poza jej granicami.- Pierwszym jest oczywiście unijny podatek węglowy lub inne mechanizmy, które będą ograniczać nieuczciwą konkurencję. Drugi to wymuszenie uwzględniania śladu węglowego w przetargach i całym procesie inwestycyjnym. Przykładowo w Holandii są ustalone wymogi co do udziału materiałów z recyklingu w realizacji nowych obiektów. Bez takich działań ekologiczne i niskoemisyjne rozwiązania nie będą w stanie skutecznie konkurować na rynku - podsumował Andrzej Reclik.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w całym 2020 r. produkcja wyniosła 18,730 mln ton i była zaledwie o 4 tys. ton niższa niż rok wcześniej. Stowarzyszenie Producentów Cementu liczy na utrzymanie wyników w 2021 r.