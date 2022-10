Drogi w zarządzie GDDKiA mają być dostosowane do nacisku osi do 11,5 t

Rząd dostosuje wszystkie drogi krajowe, które zarządzane są przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Nowe środki zostaną także przeznaczone na utrzymanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej oraz na działania środowiskowe. Do 2030 r. rząd chce przeznaczyć na ten cel ponad 58 mld zł.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku".

Jak wskazano w komunikacie po posiedzeniu rządu, obecnie zdecydowana większość dróg krajowych klasy niższej niż autostrady i drogi ekspresowe nie jest dostosowana technicznie do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. Dlatego konieczne jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, aby zapobiec szybkiej i postępującej degradacji dróg publicznych.

Najważniejsze rozwiązania zawarte w programie to m.in. dostosowanie dróg krajowych do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t

Według komunikatu, najważniejsze rozwiązania zawarte w programie to m.in. dostosowanie dróg krajowych do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t.

W ramach programu prowadzone będą także działania dotyczące utrzymania stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej. Chodzi o wszelkie rutynowo wykonywane prace remontowe, naprawcze, konserwacyjne i porządkowe, których celem jest zapobieganie degradacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów inżynierskich i wyposażenia pasa drogowego, a także zabiegi mające na celu zachowanie estetyki i bezpieczeństwa ruchu.

Realizowane będą pilotażowe rozwiązania dotyczące utrzymania dróg, w tym w szczególności zastosowania nasadzeń, jako zielonego filtra antysmogowego oraz do zapobiegania suszy, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Podjęte zostaną również działania, które zmniejszą negatywny wpływ infrastruktury drogowej na środowisko.

"Realizowane będą pilotażowe rozwiązania dotyczące utrzymania dróg, w tym w szczególności zastosowania nasadzeń, jako zielonego filtra antysmogowego oraz do zapobiegania suszy, a także wykorzystania odnawialnych źródeł energii" - wskazano.

Podano też, że istotne znaczenie będą mieć także projekty dotyczące zapewnienia odpowiedniej gospodarki opadowo-wodnej w odniesieniu do sieci dróg krajowych oraz gospodarki obiegu zamkniętego.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl