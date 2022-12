Drogowa rewolucja dla Pomorza: otwarto Trasę Kaszubską

W pobliżu węzła Strzebielino oficjalnie otwarto w środę Trasę Kaszubską, czyli odcinek drogi ekspresowej S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią.

Trasa Kaszubska, czyli fragment drogi ekspresowej S6 ma ponad 40 km długości. Pozwala ona na ominięcie Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa na trasie łączącej Trójmiasto ze Szczecinem.

Umowy na realizację pozostałych odcinków S6 w województwie pomorskim, łącznie z obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej, zostały podpisane w ubiegłym roku.

Zakończenie realizacji tych fragmentów planowane jest w 2025 roku.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, rzecznik rządu Piotr Müller, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz pomorscy samorządowcy.

Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił, że otwarcie Trasy Kaszubskiej to drogowa rewolucja dla Pomorza.

Zasadnicza zmiana. Szybszy dojazd pomiędzy miastami Pomorza

- Dla Słupska i Lęborka to oznacza, że do Trójmiasta będzie się jechało co najmniej 30 minut szybciej, a tak naprawdę uwzględniając te korki, które wszyscy doskonale znają, ok. 50 minut szybciej. To jest zasadnicza zmiana - mówił Piotr Müller.

Wskazał, że otwarcie Trasy Kaszubskiej jest preludium wielkiej zmiany, która już niedługo będzie widoczna na całym Pomorzu.

- Dobre informacje dla mieszkańców Pomorza, dla drogowców, ale również dla powiatu wejherowskiego, dla gmin przez które przechodzi ta droga, bo to są również gwarantowane dodatkowe nowe inwestycje. W tych miejscach, przez które przechodzi droga ekspresowa S6 powstaną nowe miejsca pracy, będą lepsze oferty płacy, ale przede wszystkim zwiększy się komfort dojazdu do miejscowości i komunikacji pomiędzy tymi gminami - zaznaczył Piotr Müller.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa.

- Daliśmy słowo przed laty, że skomunikujemy te najtrudniejsze regiony naszego kraju. Zawsze powtarzamy, że każdy Polak mieszkający w każdym regionie naszego kraju zasługuje na to, aby realizowano tam inwestycje drogowe wyczekiwane przez lata - powiedział.

Więcej dróg szybkiego ruchu o 60 proc. A będzie jeszcze więcej

Dodał, że w przeciągu siedmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy zwiększono liczbę dróg szybkiego ruchu w Polsce o 60 proc.

- Oczywiście na tym nie koniec, bo mamy swoje ambicje. Mamy ambicje, by Polska stała się krajem pokrytym siecią bezpiecznych, przewidywalnych dróg szybkiego ruchu. Dlatego też przed tygodniem rząd przyjął Program Budowy Dróg Krajowych, który zabezpiecza finansowanie kolejnych inwestycji - mówił.

Uczestniczymy we wręczeniu świątecznego prezentu dla mieszkańców Pomorza - mówił Marcin Horała.

- Trasa Kaszubska, bardzo wyczekiwana od lat, staje się faktem. Wszyscy będą mogli z niej korzystać. To będzie ogromna zmiana na lepsze w podróżowaniu nie tylko dla mieszkańców Trójmiasta, nie tylko dla mieszkańców Małego Trójmiasta Kaszubskiego, nie tylko dla mieszkańców Słupska i Ziemi Słupskiej, którzy w różnych sprawach będą do Trójmiasta dojeżdżać, ale także dla mieszkańców całej Polski - podkreślił.

