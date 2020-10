Drogowcy planują budowę nowej ekspresówki. Koszt to nawet 7 mld zł

Drogowcy wytyczyli korytarze przyszłej trasy S 5 z Ostródy do Nowych Marz. To wstępny etap przygotowania inwestycji, który pozwoli projektantom wytyczenie możliwych wariantów przebiegu drogi - podała w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jej szacunkowy koszt, w zależności od wariantu, to ok. 5-7 mld zł.

Jak podała w komunikacie GDDKiA, studium korytarzowe to przejście od pomysłu do pierwszych prac przygotowawczych.

Jest podstawowym dokumentem projektowym, przedstawiającym nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne.

Służy wstępnej ocenie zasadności budowy drogi i jest kluczowa dla decyzji o prowadzeniu dalszych prac.

"Po uzyskaniu akceptacji dla konkretnego korytarza lub wersji powstałej z kilku z nich, oraz zapewnieniu finansowania, będziemy mogli ogłosić przetarg na przygotowanie dokumentacji i kontynuować nasze prace. Później kolejne etapy przygotowania inwestycji i realizacji" - poinformował Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

"Na obecnym etapie są to jedynie korytarze a nie konkretne przebiegi, warianty. Analiza dotycząca na przykład lokalizacji konkretnych węzłów, będzie miała miejsce na późniejszych etapach przygotowania inwestycji" - wyjaśnił szef GDDKiA.

Według GDDKiA, droga ekspresowa S5 na odcinku Ostróda (S7) - Nowe Marzy (A1) wypełnia lukę funkcjonalną między realizowanymi ciągami S16 (Olsztyn - Ełk) a S5 (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Poznań - Wrocław). Nowy fragment S5 to również ważne komunikacyjne rozwiązanie dla społeczności lokalnych oraz nowe połączenie Warmii i Mazur z Bydgoszczą, Toruniem czy dalej istniejącą drogą S5 z Poznaniem.

Drogowcy wyznaczyli 4 korytarze dla S5 dla odcinka z Ostródy do Nowych Marz. Pierwszy obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, brodnicki, wąbrzeski, chełmiński. Jego długość to 89,9 km i przewiduje budowę siedmiu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 5,1 mld złotych.

Korytarz 2 obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, brodnicki, grudziądzki. Jego długość to 90,9 km i również przewiduje budowę siedmiu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 5,2 mld złotych.

Korytarz 3 obejmuje powiaty ostródzki, iławski, grudziądzki, m. Grudziądz. Jego długość to 86,9 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 6 mld złotych.

Czwarty korytarz obejmuje powiaty ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, świecki. Jego długość to 102,2 km i przewiduje budowę dziewięciu węzłów. Szacowany całkowity koszt inwestycji w tym korytarzu to około 7,2 mld złotych. Dla korytarza 4 wyznaczono alternatywne zakończenie w węźle Warlubie.