Drogowcy przygotowali aż 6 wariantów dla nowej Zakopianki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała sześć wersji możliwego przebiegu drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków - Myślenice.

Pierwsze 14 propozycji

Podczas pierwszego etapu przeprowadzone zostały analizy sieci drogowej i wyznaczono 14 propozycji tras łączących autostradę A4 w okolicy Krakowa z S7 za Myślenicami. Początek tego odcinka był rozpatrywany w wariantach od okolic Morawicy po węzeł Targowisko.W analizach uwzględniono również planowaną drogę ekspresową S52 Bielsko Biała - Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna - BDI). - Przyjęliśmy założenie, że to jedno z najważniejszych powiązań komunikacyjnych regionu zostanie dołączone do planowanej S7. W zależności od danego korytarza, konieczne może być wydłużenie BDI - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.Spośród wstępnych propozycji do analiz w części głównej SK wytypowano 6 korytarzy. Dla wszystkich rozwiązań założono przekrój dwujezdniowy po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Korytarze nie są konkretnymi wariantami przyszłej trasy, a jedynie kierunkami wskazanymi do dalszych prac w ramach STEŚ. Poszczególne korytarze liczą od 23 do 29 kmGDDKiA poinformowała, że studium korytarzowe potwierdziło zasadność budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków - Myślenice. Kolejnym krokiem w procesie realizacji inwestycji będzie uszczegółowienie rozwiązań w postaci STEŚ. Studium wskaże m.in. precyzyjną lokalizację nieruchomości objętych inwestycją i jej oddziaływaniem.- Jeśli uzyskamy na ten cel niezbędne finansowanie, przetarg na wykonanie dokumentacji chcielibyśmy ogłosić jeszcze w tym roku - podaje GDDKiA.