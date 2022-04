Drogowcy rozkręcają budowy nowych obwodnic

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace przygotowawcze dla 84 obwodnic. 14 kolejnych jest już na etapie realizacji. Trwają dwa postępowania przetargowe - wynika z podsumowania stanu realizacji rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Z danych Generalnej Dyrekcji wynika, że w realizacji jest 14 obwodnic o łącznej długości 109,7 km i wartości 1,9 mld zł. Są to obwodnice: Wąchocka w ciągu DK42 (woj. świętokrzyskie), Smolajn w ciągu DK51 (woj. warmińsko-mazurskie), Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (woj. lubuskie), Gryfina w ciągu DK31 (woj. zachodniopomorskie), Lipska w ciągu DK79 (woj. mazowieckie), Suchowoli w ciągu DK8 (woj. podlaskie), Sztabina w ciągu DK8 (woj. podlaskie), Brzezia w ciągu DK25 (woj. pomorskie), Szczecinka w ciągu DK20 (woj. zachodniopomorskie) oraz Pułtuska w ciągu DK61 (woj. mazowieckie).

Na etapie realizacji są też cztery obwodnice z woj. wielkopolskiego: Żodynia w ciągu DK32, Gostynia w ciągu DK12, Grzymiszewa w ciągu DK72 i Strykowa w ciągu DK32.



Dla obwodnic Smolajn i Brzezia zostały wydane już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i trwają tam roboty budowlane. Warto tutaj podkreślić, że obwodnicą Smolajn kierowcy pojadą już w tym roku.

Parametry obwodnic

Cel

W przygotowaniu GDDKiA ma 84 zadania o łącznej długości ponad 700 km. Są to m.in. obwodnica Lędzin w ciągu DK46 (woj. opolskie), gdzie opracowywane jest STEŚ-R - kilka dni temu podpisano umowę czy obwodnica Pilzna i Brzostka w ciągu DK73 (woj. podkarpackie) - tutaj w marcu br. podpisano umowę na wykonanie Koncepcji programowej (KP).Wszystkie obwodnice, jakie powstaną w ramach PB100, będą drogami klasy GP (główne ruchu przyspieszonego). Większość z nich będzie miała przekrój jednojezdniowy, ale tam, gdzie drogi te będą przebiegać w terenie zurbanizowanym, a w ramach prac przygotowawczych prognozowane jest duże natężenie ruchu, powstaną jako dwujezdniowe. W takim przekroju powstaną m.in. obwodnice Wąchocka (DK42), Nowego Targu (DK49), Chrzanowa i Trzebini (DK79), Kalisza (DK25), Pułtuska (DK61), Głogowa (DK12) oraz Legnicy (DK94).Jak wskazuje GDDKiA, głównym beneficjentem programu są mieszkańcy miast i miejscowości, którzy szczególnie odczuwają skutki ruchu drogowego. Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo kierowców i podróżnych, a także mieszkańców poszczególnych miejscowości.Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zawiera również tzw. listę rezerwową, czyli listę zadań inwestycyjnych możliwych do realizacji w ramach PB100. Zadania z tej listy będą mogły być realizowane w wyniku uzyskania oszczędności przetargowych oraz na skutek rozliczania zadań drogowych oddawanych do ruchu. Ustalenie kolejności kierowania ewentualnych, dodatkowych obwodnic do realizacji pozostaje w kompetencji ministra właściwego do spraw transportu. W momencie podjęcia takiej decyzji przez ministra, GDDKiA niezwłocznie opracuje Program Inwestycji (PI) i przystąpi do prac projektowych.