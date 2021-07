Drogowe inwestycje nabierają tempa. Blisko 6 mld zł na przetargi GDDKiA w 2021 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od stycznia tego roku ogłosiła przetargi na 13 odcinków nowych dróg o łącznej długości 122 km i wartości ok. 5,9 mld zł .

Jak wyjaśniono, spośród zadań na które ogłoszono przetargi, 12 to te z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o łącznej długości 119 km oraz jedno zadanie na realizację obwodnicy Strykowa z rządowego Programu budowy 100 (PB100) obwodnic na lata 2020-2030 o długości ok. 3 km.

"Ponadto ogłosiliśmy przetarg na kontynuację realizacji odcinka S61 Łomża Zachód - Kolno o długości 12,9 km" - dodano.

GDDKiA poinformowała też, że obecnie w toku znajdują się postępowania przetargowe na 21 odcinków, z czego 20 zadań o długości ok. 246 km w ramach PBDK, a jedno zadanie o długości ok. 3 km w ramach PB100.

Z informacji GDDKIA wynika, że od początku roku podpisano 34 umowy na realizację inwestycji o łącznej długości blisko 418 km i wartości ok. 12,8 mld zł.



- Nasze inwestycje zwiększają tempo. W czerwcu 2021 r. na inwestycje przeznaczyliśmy ponad 1,35 mld zł. Jest to wzrost o ok. 11,2 proc. względem czerwca 2020 r. - poinformowała tez Generalna Dyrekcja.



📊Nasze #inwestycje zwiększają tempo. W czerwcu 2021 r. na inwestycje przeznaczyliśmy ponad 1,35 mld zł. Jest to wzrost o ok. 11,2 proc. względem czerwca 2020 r. Od początku roku wydatki inwestycyjne GDDKiA wyniosły ponad 5,3 mld zł. pic.twitter.com/3aEVdSsiCD — Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (@GDDKiA) July 27, 2021

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl