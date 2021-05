Drożejąca ropa i wyroby stalowe uderzają w budownictwo

Rosnące ceny stali i ropy naftowej przełożą się na wzrost cen materiałów budowlanych i finalnie na wyższe koszty wykonania inwestycji infrastrukturalnych - podkreśla Santander Bank Polska.

Problem dla firm budowlanych

Pokazuje to na szerszą skalę jak oczekiwane ożywienie gospodarcze i globalne zwiększenie nakładów na inwestycje infrastrukturalne wpływają na bieżące ceny metali. W efekcie notowania metali znajdują się na wieloletnich maksimach, zaś w krótkim terminie możliwe, że notowania jeszcze wzrosną.Podobną presję na wyższe ceny analitycy Santander Bank Polska zauważają w przypadku produktów ropopochodnych, takich jak asfalty czy produkty bitumiczne. Problemem dla firm budowlanych mogą być też szybko rosnące ceny ropy naftowej i energii elektrycznej.- Wzrosty cen metali, paliw, energii są zbyt gwałtowne, żeby mogły zostać w pełni zamortyzowane przez mechanizm waloryzacji. Przejściowo z pewnością przełoży się to na rentowność firm budowlanych. Jednocześnie obserwujemy rosnące portfele zamówień spółek budowlanych na innych rynkach Unii Europejskiej, co oznacza, że nadchodzi fala wzmożonego popytu na materiały budowlane nie tylko w Polsce, ale również na rynkach, z których część materiałów jest importowana. Spodziewamy się, że będzie to impulsem do dalszego wzrostu cen materiałów w 2021 i 2022 roku - mówi Kamil Mikołajczyk, dyrektor ds. sektora produkcji przemysłowej Santander Bank Polska.Rosnące ceny energii elektrycznej wynikają nie tylko ze wzrostu cen paliw kopalnych, ale również większego zapotrzebowania na uprawnienia do emisji CO2. Produkcja większości materiałów budowlanych, wykorzystywanych w budownictwie infrastrukturalnym, należy do tzw. przemysłów energochłonnych, co czyni je wrażliwymi na ceny energii elektrycznej, gazu i niejednokrotnie również cen uprawnień do emisji CO2. Obecny trend cenowy energii elektrycznej oznacza więc silny impuls do dalszych wzrostów cen wyrobów budowlanych.