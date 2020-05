Drugi most na Wisłoce w Mielcu już gotowy

W środę (20 maja) oddano do użytku nowy most na Wisłoce w Mielcu (Podkarpackie). Budowa kosztowała prawie 45 mln zł. To druga przeprawa w mieście, która znacznie usprawni ruch.

Do tej pory jedyną przeprawą przez Wisłokę w Mielcu był most przy ul. Legionów w kierunku Woli Mieleckiej i Tarnowa. Od kilkunastu lat w godzinach szczytu w jego okolicach w Woli Mieleckiej i w Rzędzianowicach tworzyły się gigantyczne korki. Kolejne przeprawy przez Wisłokę znajdują się dopiero w Przecławiu i w Sadkowej Górze oraz niewielki most o małej nośności w Gawłuszowicach.





Ortyl przypomniał, że most powstał w ramach tzw. montażu finansowego, na który składają się środki z Unii Europejskiej, z budżetu województwa i środki gminy Mielec. "To jest dobry przykład współpracy. Droga jest bardzo ciekawa, mamy trzy ronda, wspaniały most o ciekawej i skomplikowanej konstrukcji, związanej z warunkami jakie tu były. Chcę podziękować wszystkim, którzy przy tym moście pracowali" - powiedział.

Obecna na konferencji wojewoda podkarpacki Ewa Leniart mówił, że każda nowa droga i most w województwie, to też nowe możliwości inwestycyjne. "Cieszę się, że pomimo trudnego czasu w jakim się znajdujemy, inwestycje są realizowane w terminie. Cieszę się, że rozwija się nasze województwo" - dodała.



Natomiast dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotr Miąso zwrócił uwagę, że nowy most, który jest częścią drogi wojewódzkiej nr 984, to zaledwie pierwszy etap większej całości. "Chcemy, żeby droga 984 łączyła się z obwodnicą Mielca i prowadziła aż do Piątkowca zupełnie nowym przebiegiem. W ramach tego pierwszego etapu inwestycji wybudowaliśmy most o długości ponad 500 metrów, który posłuży mieszkańcom regionu przez bardzo wiele lat" - mówił dyrektor.

Most zbudowała firma Budimex. Koszt całej inwestycji to niemal 45 mln zł z czego wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego 2014-2020 to 36,4 mln zł. Budżet województwa dołożył do inwestycji 7,5 mln a gmina Mielec 239 tys. zł.

Nowy most o długości ponad 530 metrów znajduje się w północno-zachodniej części gminy Mielec, pomiędzy Rzędzianowicami a Chorzelowem - między drogą wojewódzką nr 983 a drogą powiatową Tuszów Narodowy - Mielec - Rzochów. Prowadzi do niego nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984 od ul. Sienkiewicza w Mielcu przez Złotniki; z drugiej strony kończy się rondem w Rzędzianowicach.

Rondo w Rzędzianowicach ma być początkiem kolejnej inwestycji drogowej na tym obszarze. Będzie to dalszy ciąg nowego odcinka drogi wojewódzkiej 984 od Rzędzianowic przez Trzcianę do Piątkowca. Szacowany koszt tej inwestycji to ok. 50 mln zł. Przetarg na tę inwestycję ma być ogłoszony w połowie tego roku.