Drugie etap obwodnicy Niepołomic otrzymał rządowe dofinansowanie

Drugi etap budowy obwodnicy Podłęża oraz Niepołomic (Małopolskie) otrzymał dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości blisko 32 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami trasa przebiegająca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 powinna być gotowa w 2024 r.

We wtorek przedstawiciele małopolskiego urzędu wojewódzkiego i urzędu marszałkowskiego podpisali umowę dotyczącą przyznania samorządowi województwa dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w latach 2021-2024 na realizację tego zadania.

Kolejny etap, po realizowanej obecnie obwodnicy Podłęża, będzie obejmować przebudowę ponad 5 km trasy w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964, stanowiącej połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z drogą krajową nr 75. Zaplanowano przebudowę siedmiu skrzyżowań, w miejsce pięciu z nich powstaną ronda. Ponadto, w ramach prac przewidziano częściową przebudowę ulic Wimmera, Kolejowej oraz Kwiatkowskiego.

Inwestorem zadania będzie województwo małopolskie; wraz z gminą Niepołomice zapewni ono także własny wkład finansowy. W sumie całość zadania będzie kosztować ok. 40 mln zł. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2022-2024.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podkreślił podczas briefingu, że decyzja o budowie drugiego etapu obwodnicy Podłęża i Niepołomic ma kluczowe znaczenie dla regionu - wraz z kończonym obecnie etapem połączy dwa ważne ciągi komunikacyjne w Małopolsce: autostradę A4 i drogę krajową nr 75.

"Ta inwestycja łączy samorządy i administrację państwową, z pewnością jest krokiem milowym jeśli chodzi o rozwiązanie trudności komunikacyjnych w rejonie Podłęża i Niepołomic" - wskazał Kmita.

Marszałek małopolski Witold Kozłowski zaznaczył, że nowa droga skomunikuje Niepołomicką Strefę Inwestycyjną i będzie "bardzo ważnym impulsem rozwojowym".

Jak przypomniał burmistrz Niepołomic Roman Ptak, inwestycje w infrastrukturę drogową w rejonie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej w ciągu ostatnich sześciu lat zamkną się kwotą ponad 150 mln zł. Najpierw powstał węzeł łączący ten obszar z autostradą A4, a obecnie kończy się budowa pierwszego etapu obwodnicy Podłęża.

"To wszystko w znakomity sposób domknie układ komunikacyjny strefy inwestycyjnej, która bardzo prężnie się rozwija - to największa strefa inwestycyjna w Małopolsce z ponad 520 hektarami powierzchni i ponad 70 firmami. Codziennie do pracy przyjeżdża do nich ponad 10 tysięcy ludzi. Na pewno poprawa bezpieczeństwa i poprawa komunikacji to jest coś bardzo ważnego i duże wydarzenie dla naszej gminy" - podkreślił Ptak.

Według pomysłodawców przedsięwzięcia łączące się w jeden ciąg komunikacyjny: zjazd z autostrady A4, obwodnica Podłęża oraz rozbudowana obwodnica Niepołomic kończąca się na drodze krajowej 75, zapewnią zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum Niepołomic, ograniczą praktycznie do minimum wjazd ciężkich samochodów do miasta, a przebudowane skrzyżowania poprawią bezpieczeństwo i skutecznie upłynnią ruch w Niepołomickiej Stefie Inwestycyjnej.

Dobiega końca trwająca od września ub.r. budowa pierwszego etapu zadania, czyli obwodnicy Podłęża - połączy ona autostradę A4 z Niepołomicką Strefę Inwestycyjną. Zadnie o wartości prawie 57,5 mln zł uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Inwestycja powinna być gotowa w marcu przyszłego roku.

W ramach przedsięwzięcia powstaje 2,2 km drogi łączącej wschodnie rondo przy zjeździe z autostrady A4 z ulicą Kwiatkowskiego w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej, a także obiekty inżynieryjne: wiadukt nad torami kolejowymi oraz przepusty nad rzekami Bogusława i Podłężanka.

Połączenie obwodnicy Podłęża z autostradą A4 stało się możliwe dzięki wybudowaniu w czerwcu ub. r. nowego węzła autostradowego Niepołomice za 41,8 mln zł. Powstał on między istniejącymi węzłami Kraków Bieżanów i Targowisko - w miejscu, gdzie autostrada A4 Kraków - Tarnów przecina drogę wojewódzką nr 964. Umożliwia to wjazd i zjazd z autostrady A4 na tę drogę wojewódzką, stanowiącą ważne połączenie gmin położonych po południowej stronie autostrady i Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Przed oddaniem węzła droga wojewódzka przebiegała pod wiaduktem autostradowym, bez możliwości wjazdów i zjazdów na A4.

