Duda: Specustawa dotyczy tylko dwóch lokalizacji

Ustawa o pozyskaniu gruntów leśnych pod inwestycje dotyczy tylko dwóch wyznaczonych lokalizacji w Jaworznie i Stalowej Woli – podkreślił prezydent Andrzej Duda. Dodał, że chodzi o zdewastowane przyrodniczo tereny poprzemysłowe.

"Ustawa jest dedykowana tylko dwóm miejscom w Polsce, konkretnym działkom, oznaczonym w załączniku; jest ustawą absolutnie incydentalną, nie jest aktem prawnym o charakterze generalnym" - mówił prezydent, który w sobotę w Stalowej Woli podpisał specustawę nazywaną lex Izera.

Według niego ustawa, która będzie obowiązywać przez określony czas, "daje olbrzymie możliwości rozwojowe dwóm miastom". Dodał, że inwestycje mają zostać ulokowane "na terenach, których wartość jako terenów leśnych, przyrodniczych, jest bardzo wątpliwa, bo zarówno w Jaworznie, jak i w Stalowej Woli to są tereny poprzemysłowe". Przypomniał, że w Jaworznie teren był eksploatowany górniczo, a działkę w Stalowej Woli zajmował w przeszłości przemysł hutniczy. "To nie są grunty, które historycznie byłyby gruntami leśnymi i które miałyby ku temu głębokie uzasadnienie, by nadal nimi były" - powiedział.

Zaznaczył, że Lasy Państwowe otrzymają obszary, "gdzie z powodzeniem może być realizowana gospodarka leśna", będą też gospodarowały drewnem z lasów wyciętych pod inwestycje.

"A przede wszystkim ludzie będą mieli pracę" - powiedział, dodając, że chodzi o "kilkanaście tysięcy miejsc pracy w perspektywie".

