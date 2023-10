Duma polskiego budownictwa tonie jak Titanic. Orkiestra wciąż gra najlepsze przeboje

Wzajemne oskarżenia, polityczne motywacje, niecodzienne zakupy i dużo, bardzo dużo pretensji. Rafako z Raciborza, do niedawna duma polskiego budownictwa energetycznego, tonie. Ratunku nie widać.

Rafako to polska giełdowa spółka, dostarczająca specjalistyczne rozwiązania dla budownictwa w sektorze energetyki, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu w Polsce i za granicą. Firma znajduje się dziś na granicy upadłości. Nie ma zamówień, kontrahenci skarżą się na nieregularnie płacone faktury. Brak jest też inwestora, który mógłby tchnąć w spółkę nowe życie.

Spółka jest najbardziej znana z budów dla energetyki, jak choćby budowa bloku 910 MW w Elektrowni Nowe Jaworzno - najnowocześniejszego bloku energetycznego w Polsce, czy też na Lombok w Indonezji. Obecnie firma jest zadłużona na około 300 milionów złotych, jedna ze spółek córek ma zablokowane konta w banku, a grupa ma walczyć o konwersję długów na akcje.

W związku za zaistniałą sytuacją powstaje wiele pytań, przede wszystkim co doprowadziło do takiego stanu i czy można było go uniknąć.



Pewne jest jedno, taka sytuacja to nie jest jednak splot nieszczęśliwych wypadków ani zbieg okoliczności. W Rafako w ostatnich latach dochodziło do nieprawidłowości - tak na poziomie zarządzania, jak i finansowym. A wzajemnym oskarżeniom związanych ze spółką menedżerów nie ma końca. Zobaczcie zresztą sami.

- Płatności robią w momencie, kiedy mają pieniądze, bo wierzyciele mogą zabrać. Podwykonawcy nie chcą z Rafako współpracować i obecnie jest tylko dwóch, ale na zasadzie najpierw kasa tydzień do przodu, później praca - mówi mi jeden z szeregowych współpracowników raciborskiej spółki.

Jak dodaje dużo roboty stoi, właśnie z braku podwykonawców, a sama kadra nie da rady realizować zleceń, dlatego pracownicy Rafako często w zakładzie siedzą po 2-3 tygodnie bezczynnie, bo nie mają właściwie co robić...

Rafako płaci w terminie pensje, ale z innymi płatnościami już różnie bywa

Trudna sytuacja Rafako jest powszechnie znana. Otwarcie komunikował ją zarówno poprzedni prezes spółki Maciej Stańczuk jak i obecny zarząd.

Pensje z tytułu umowy o pracę spółka wypłaca w terminie, ale jeżeli chodzi o współpracowników zatrudnionych na zasadzie B2B czy podwykonawców z regularnością są spore problemy.

Przypomnijmy, że obecnie prezesem zarządu spółki jest Dawid Jaworski, który wcześniej był wiceprezesem za prezesury Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, który odszedł ze spółki w atmosferze niesmaku - po tym, jak wypłacono mu 2 mln złoty nagrody ze spółki celowej Rafako E003B7, mimo jej fatalnej kondycji finansowej samego Rafako.

Obecny skład personalny zarządu był promowany przez akcjonariusza mniejszościowego Rafako - Polski Fundusz Rozwoju, który jest w spółce poprzez PFR TFI. Wcześniej prezesem Rafako był Maciej Stańczuk, który zgodził się z nami porozmawiać, zastrzegając, że robi to „tylko i wyłącznie dlatego, że doszedł do wniosku, że jest to jedyny sposób na uratowanie tej spółki, aby wytworzyła się na temat Rafako dogłębna debata publiczna."

- Nie jest moim celem wywoływanie jakiejkolwiek sensacji. Robię to dlatego, że dostaję bardzo dużo telefonów i informacji alarmujących o panującym dużym rozgardiaszu w spółce i pracownicy są zaniepokojeni tą sytuacją - mówi Stańczuk.

Rafako nie zamówień, a zamiast nich mnóstwo długów

Odnosząc się do fatalnej sytuacji w spółce i stanowiska obecnego zarządu, że jej problemy to efekt zaniedbań poprzedników, Maciej Stańczuk komentuje, że „w czasie, kiedy był prezesem do takich sytuacji nie dochodziło. Utrzymywaliśmy płynność na projektach, relację z podwykonawcami były napięte, ale stabilne. Groźba złożenia wniosku o upadłość, którą zakomunikował oficjalnie obecny zarząd z pewnością musiała wywołać zaniepokojenie podwykonawców. Jest to oczywiste.”

Przypomnijmy, że Stańczuk był prezesem Rafako od 9 czerwca tego roku do 5 października tego roku. Wcześniej te funkcję przez dwa lata sprawował Radosław Domagalski-Łabędzki.

Raciborskiej spółce brak dziś nowych zamówień, bo - ze względu na fatalną jej kondycję - ma około 700 milionów zadłużenia wobec wierzycieli i nie za bardzo ma jak stawać do przetargów...

Jeszcze w wakacje była szansa na przejęcie Rafako przez fundusz MS Galleon Michała Sołowowa. Miałoby się ono odbyć poprzez zawsze dyskusyjną tzw. procedurę prepackową, co oznacza, że Rafako musiałoby ogłosić upadłość ze wskazaniem inwestora - tak, by nie odziedziczył on długów spółki, co byłoby niekorzystne dla jej wierzycieli.

To PFR nie chciał by Michał Sołowow przejął Rafako, chodziło o to, by spółka nie ogłosiła upadłości

Na takie rozwiązanie - według Stańczuka - nie zgodził się sam prezes PFR Paweł Borys.

- PFR nie wykazywał żadnej inicjatywy, żeby skontaktować się z przedstawicielami funduszu. Doszło tylko raz do spotkania z PFR TFI; ja w nim nie uczestniczyłem, ale je zorganizowałem i wiem, że MS Galleon potwierdził swoje zainteresowanie Rafako, po tym spotkaniu nie było jednak żadnej reakcji państwowego funduszu, dlatego wraz z zarządem zdecydowaliśmy się doprowadzić do bezpośredniego spotkania z prezesem PFR-u, Pawłem Borysem – mówi Stańczuk WNP.PL.

Spotkanie z przedstawicielami Rafako, Pawłem Borysem i przedstawicielami MS Galleon według słów byłego prezesa Stańczuka - miało się odbyć się w lipcu tego roku w Warszawie.

- Ja w tym spotkaniu nie uczestniczyłem, brała w nim jednak udział inna osoba z ówczesnego zarządu Rafako. Prezesowi Borysowi została przedstawiona alternatywa rekomendacja zarządu Rafako, że najlepszym i właściwie jedynym skutecznym sposobem ratowania spółki miało być postępowanie upadłościowe z prepackiem z udziałem MS Galleon. Miało ono polegać na ogłoszeniu upadłości ze wskazaniem inwestora, który przejąłby majątek spółki wraz z pracownikami, ale bez długów. Wtedy wpływy z dokapitalizowania spółki przez nowego inwestora służyłyby wyłącznie rozwojowi spółki, a nie spłacie starych dlugów. Prezes Borys wiedział, że taka propozycja jest na stole, lecz ją najwyraźniej odrzucił – mówi nam Stańczuk.

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie sam PFR. Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy. "Polski Fundusz Rozwoju nie jest inwestorem w spółce Rafako. W związku z tym nie ma żadnego wpływu na tę spółkę. W świetle powyższego oświadczamy także, że Paweł Borys nie miał i nie ma wpływu na procesy inwestorskie w Rafako" - czytamy w oświadczeniu nadesłanym do redakcji.

To akurat fakt, że PFR to nie PFR TFI, na to zawsze instytucja zwracała uwagę, jest to jednak tylko część prawdy. PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest bowiem częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zajmuje się m.in. tworzeniem funduszy inwestycyjnych, zarządzaniem nimi, reprezentowaniem ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniem zbiorczym portfelem papierów wartościowych. PFR TFI działa też - co ważne - na zasadach komercyjnych, podobnie jak wszystkie TFI podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

PFR TFI jest dziś akcjonariuszem mniejszościowym w Rafako i posiada 7,84 proc. udziałów.

Zdaniem Macieja Stańczuka to więc nie menedżerowie PFR TFI a osobiście Paweł Borys nie zgodził się na ratowanie Rafako za pomocą oferty MS Galleonu. Uważa że zrobił to z powodów politycznych.

- Najprawdopodobniej chodziło o to, żeby na krótko przed wyborami nie mieć do czynienia z postępowaniem upadłościowym w przypadku dosyć głośnej medialnie spółki, która była zawsze przedmiotem zainteresowania polityków wielu opcji. Nie zapominajmy, że krótko przed wyborami wypowiadał się na jej temat nawet premier Morawiecki, przekonując, że nie pozwoli, żeby ona upadła, tak długo jak będzie rządzić – komentuje Stańczuk.

Stańczuk dodaje nawet, że postanowił zweryfikować swoje obawy. - Zdecydowałem się powiedzieć sprawdzam w stosunku do PFR-u, dlatego pod koniec września tego roku napisałem pismo do rady nadzorczej, gdzie opisałem sytuację płynnościową spółki i deklarację chęci realizacji procesu inwestorskiego w Rafako, pod warunkiem przeprowadzenia zmian w zarządzie (w którym byłem), do którego PFR nie miał zaufania - chociaż PFR mi tego bezpośrednio nie powiedziało, mimo że już 2 miesiące wcześniej poinformowałem wiceprezesa TFI PFR Piotra Kubę, że jestem gotowy złożyć rezygnację – mówi WNP.PL

W swoim piśmie - deklaruje Stańczuk - podkreślił, że musi dostać jasną decyzję o tym, że PFR uruchomi finansowanie pomostowe w wysokości 15 milionów złotych, o które wniosła spółka w obliczu odrzucenia oferty Sołowowa.

- W reakcji zostałem odwołany przez radę nadzorczą i powołany został zarząd składający się wyłącznie z nominatów PFR TFI, którzy po dwóch tygodniach urzędowania doszli najprawomocniej do takiego samego wniosku jak ja, że mają przesłanki upadłościowe i ogłosili komunikat o wszczęciu przygotowań wniosku o upadłość - wyjaśnia Stańczuk.

Ogłoszenie upadłości spółki oznacza oczywiście, że wierzyciele i tak zostają bez gwarancji spłacenia wierzytelności, bez względu czy stanie się to w wyniku procedury prepackowej czy bez jej uruchomienia.

W obliczu braku możliwości pozyskania inwestora poprzez procedurę prepackową zarząd Stańczuka skoncentrował się jedynie na projekcie realizacji procesu inwestorskiego ratowania Rafako poprzez jego dokapitalizowanie i udzielenie finansowania krótko- oraz długoterminowego przez podmioty z grupy kapitałowej PFR oraz ARP (Agencja Rozwoju Przemysłu). Jednak te wpływy byłyby praktycznie w 100 procentach przeznaczone na spłatę starych długów, a zobowiązania układowe miałyby być w większości konwertowane na akcje spółki.

Podobnie miało stać się z roszczeniami zwrotnymi gwarantów na projekcie Jaworzno (240 milionów zł), one też w całości miały być konwertowane. PFR pożyczki Rafako nadal nie wypłacił, a spółka ma pracować nad spełnieniem warunków do jej wypłaty. Rafako ma też prowadzić negocjacje w sprawie konwersji swojego zadłużenia na akcje.

Były prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki broni PFR i uważa, że przyczyny złej sytuacji spółki tkwią gdzie indziej. - Porażką jest brak współpracy pomiędzy akcjonariuszami. Od pół roku PBG (akcjonariusz większościowy Rafako), które jest w likwidacji i nie ma możliwości wspierania Rafako blokuje oddłużenie spółki na blisko pół miliarda złotych przez co Rafako nie może wrócić na rynek i balansuje na krawędzi upadłości. Proces inwestorski, który pół roku temu był jeszcze możliwy wydaje się dziś mało realny i jedyną szansą dla spółki jest wejście kapitałowe PFR spóźnione o wiele miesięcy z uwagi na permanentne blokowanie od czerwca uchwał na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy - uważa.

Ogłaszanie przygotowania do upadłości to dla Rafako nie pierwszyzna

Przypomnijmy, że Rafako raportowało o zamiarze ogłoszenia upadłości nie tylko ostatnio, ale również 12 stycznia tego roku.

Wtedy decyzję o ogłoszeniu takiego zamiaru ogłosił były już prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. Wówczas miało być to podyktowane brakiem porozumienia z Tauronem Wytwarzanie w kwestii bloku 910 MW w Elektrowni Nowe Jaworzno. Blok do dziś często nie osiąga mocy kontraktowej.

Wówczas Tauron zarzucał Rafako, że częste jego awarie są winą błędów przy jego budowie popełnionych przez spółkę z Raciborza, a Rafako odpierało ten zarzut, zwracając uwagę, że Tauron sypał do kotła węgiel niespełniający parametrów kontraktowych.

Mimo problemów bloku 910 rada nadzorcza spółki celowej E003B7 (powołanej tylko do jego budowy), a także jej zadłużeniu zdecydowała o wypłacie Domagalskiemu-Łabędzkiemu 2 milionów złotych nagrody za dokończenie tego kontraktu. Z tego powodu zaraz po odwołaniu były już prezes Maciej Stańczuk wręczył mu zwolnienie dyscyplinarne.

Jednak obecny prezes zmienił postanowienie poprzednika w tej sprawie.

- Jaworski unieważnił moją decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym i podpisał ugodę z Domagalskim w pierwszym, albo w drugim dniu swojego urzędowania, tak jakby ta spółka nie miała innych problemów na głowie – skarży się Stańczuk.

- Boleję nad tym. Nagrodę Domagalskiemu-Łabędzkiemu wypłaciła rada nadzorcza spółki zależnej (E003B7 spółka celowa założona w związku z budową bloku 910 MW w Jaworznie) bez jakiejkolwiek wiedzy rady nadzorczej całego Rafako - i to było przyczyną utraty zaufania do Domagalskiego-Łabędzkiego i odwołania go. Kwota była oczywiście szokująca jak na kondycję spółki, która balansuje na krawędzi upadłości, no i nie mieści się w jakichkolwiek wyobrażeniach ładu korporacyjnego; zresztą powiedziałem to byłemu prezesowi – mówi nam Stańczuk.

Co na to sam Domagalski-Łabędzki? - Taka informacja jest jednoznacznie nieprawdziwa. Świadczenie z tytułu premii za rok 2022 wynosiło 40 proc. rocznego uposażenia (a zatem jest to kwota o rząd wielkości niższa) zgodne z umową o pracę, którą podpisałem w 2020 roku. Z końcem ubiegłego roku rozwiązałem tę umowę i rozliczyłem wszystkie świadczenia za okres 3 lat czyli urlopy, odprawy i zakaz konkurencji - skomentował sprawę na łamach WNP.PL.

Jak dodaje umowa między Tauronem, a spółką celową była jego sukcesem i nie ma tu sobie nic do zarzucenia.

- W chwili mojego odejścia spółka E003B7 wygenerowała historycznie najwyższy wynik blisko 14 mln zł zysku netto, zawarła bardzo trudne ale korzystne porozumienia z Tauronem w sprawie Jaworzna a także rozliczyła zadłużenie względem Rafako 3 lata przed terminem, co uratowało Rafako przed niewypłacalnością. Zatem nie widzę żadnych kontrowersji a jedynie złą wolę osób próbujących odwrócić uwagę od egzystencjalnych problemów Rafako. Komunikaty giełdowe spółki publikowane na przestrzeni ostatnich lat jednoznacznie pokazują, że mój zarząd w Rafako rozliczył wszystkie najtrudniejsze kontrakty generując setki milionów dodatkowych przychodów. Są to bezprecedensowe sukcesy - podkreśla.

Problem polega jednak na tym, że przedstawiciele samego Taurona zasługę rozwiązania sporu o blok 910 MW przypisują innemu członkowi zarządu.

- Jeżeli ktoś doprowadził do ugody z Tauronem to jest to Pan Stańczuk - mówi w rozmowie z WNP.PL prezes Tauronu Paweł Szczeszek.

- Najbardziej rzeczowe rozmowy były prowadzone z prezesem Stańczukiem, ówczesnym wiceprezesem Rafako - podkreśla Szczeszek, dodając, że konflikt o blok 910 był nieczystą grą ze strony Rafako, bo w końcu i tak podpisano porozumienie i Tauronowi zwrócono pieniądze za usterki bloku.

To samo powiedział nam w rozmowie telefonicznej prezes Taurona Wytwarzanie Trajan Szuladziński podkreślając, że to Maciej Stańczuk doprowadził do porozumienia z jego firmą. Tauron Wytwarzanie jest właścicielem bloku 910 MW w Jaworznie.

Oczywiście nie można wykluczyć że dziś skłóceni prezesi Domagalski-Łabędzki i Stańczuk działali wtedy w zgodzie i pełnym porozumieniu, do czego dziś się nie przyznają, bo każdy przeciąga ostatni duży sukces upadającej spółki na swoją stronę.

Rafako zapytane przez nas, czy obecny prezes zamienił dyscyplinarkę na porozumienie stron nie odpowiada jednoznacznie. "Zarząd Rafako nie może udzielać informacji o szczegółach dotyczących stosunku pracy pracowników spółki. Działanie takie może zostać potraktowane jako naruszenie kodeksu pracy, regulacji RODO i dóbr osobistych pracownika" – informuje nas raciborska firma, podkreślając, że Domagalski-Łabędzki nie pracuje obecnie w Rafako (chociaż pojawiały się pogłoski o jego powrocie).

Nie udało nam się uzyskać wglądu do dokumentów potwierdzających sposób rozwiązania umowy o pracę z Domagalskim, ponieważ spółka odmówiła ich udostępnienia, wyjaśniając to kwestiami prawnymi.

Rafko do całego wątku dodało także, że zaprzecza pomówieniom jakoby kiedykolwiek nie wypłaciło w terminie należnych pracownikom wynagrodzeń. - Komentowanie niepotwierdzonych plotek jest niezgodne z polityką firmy zwracamy jednak uwagę, że pytanie dotyczy skutków działania poprzedniego zarządu Rafako i pogorszenia sytuacji spółki w ostatnich miesiącach - czytamy w oświadczeniu.

Były już prezes Maciej Stańczuk wskazuje również na inne nieprawidłowości, tym razem w spółce E003B7. Jak powiedział WNP.PL, zdarzały się już one również po tym, gdy Domagalski-Łabędzki przestał być prezesem (bo przez pewien czas był tylko jej prezesem, potem jednocześnie zaś prezesem Rafako i spółki zależnej, a potem już tylko Rafako).

- Następcy w spółce zależnej kontynuowano dokładnie te samą politykę drenowania jej z gotówki. Było to poza wiedzą zarządu Rafako, ponieważ nigdy nie stało się przedmiotem jakichkolwiek obrad. To, co odkryłem, było bardzo szokujące. Następcy Domagalskiego w spółce zależnej również wypłacali sobie nagrody - i robili to po tym, jak podpisaliśmy pod koniec kwietnia ugodę z Tauronem w sprawie budowy bloku w Jaworznie – formułuje oskarżenia Stańczuk.

Wysokie nagrody, drogie samochody, fortepian i audyt w Rafako i zawiadomienie do prokuratury

Jak tłumaczy Stańczuk, nieprawidłowości, które znalazł wraz z nowym zarządem po odejściu Domagalskiego-Łabędzkiego było znacznie więcej.

- Chodzi o jakieś dziwne transakcje sprzedaży samochodów służbowych pracownikom spółek z grupy Rafako po zupełnie nierynkowych cenach. Były to nieco bulwersujące historie, które nie powinny się zdarzać w żadnej spółce, a już szczególnie - w spółce publicznej - mówi nasz rozmówca.

Jedną z nich może być chociażby... zakup fortepianu za kwotę ponad 1 mln złotych na prośbę fundacji Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka, która buduje muzeum Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II. Głównym wykonawcą budowy jest właśnie Rafako.

Pierwotnie zakupu miało dokonać Rafako i włączyć koszt zakupu w koszt budowy. - Temat zakupu fortepianu pojawił się jeszcze za prezesury Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego – mówi Maciej Stańczuk.

Domagalski-Łabędzki twierdzi z kolei, że nic o tym nie wie. - Wszystkie aneksy i porozumienia zawierane przez mój zarząd były jednoznacznie korzystne dla spółki. Z tego co powszechnie wiadomo mój następca prowadził politykę daleko idących ustępstw więc zapewne zgodził się na fortepian, o którym pierwszy raz słyszę - stwierdza.

Istnienie takiej transakcji potwierdził nam zarząd Rafako. "Rafako w wyniku negocjacji biznesowych podpisało ugodę, której wynikiem były wzajemne ustępstwa stron (z fundacją Lux Veritatis). Kwestie dotyczące postanowień związanych z realizacją kontraktu na budowę Muzeum Pamięć i Tożsamość stanowią tajemnicę spółki Rafako. Jedynie co możemy wskazać, to że wszelkie decyzje w przedmiocie zakupu fortepianu na potrzeby projektu w Toruniu były podejmowane w dniu 31 lipca 2023 r. przez zarząd, którego prezesem był pan Maciej Stańczuk" – oświadczyła spółka.

- Anulowałem to zamówienie. Tego, kto je później po mojej dymisji podpisał, nie wiem – twierdzi Stańczuk.

Ostatecznie zawarcie ugody z muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu, której przedmiotem są uzgodnienia dotyczące ukończenia budowy obiektu oraz zwiększenie wartości umowy, podpisano 13 października za prezesury Dawida Jaworskiego. Z naszych informacji wynika, że ostatecznie zakup fortepianu miał zostać zrealizowany przez podwykonawcę Rafako - spółkę Grani-Tec.

Były prezes Rafako Maciej Stańczuk poinformował nas również, że za prezesury Domagalskiego-Łabędzkiego, kiedy szefową marketingu była Justyna Mosoń, Rafako zamawiało różnego rodzaju usługi od firmy Shine Art, należącej do żony najbliższego współpracownika premiera Mateusza Morawieckiego, Mariusza Chłopika.

- Z tego, co wiem, to firma ta przygotowywała materiały reklamowe, ale wartości zamówień i szczegółów nie znam... Zaproszono Shine Art też do konkursu na nowe logo Rafako, ale konkurs ten nie został finalnie rozstrzygnięty. Zlecano tej firmie jednak różne prace bez jakichkolwiek konkursów – mówi nam Stańczuk.

Zapytaliśmy zarząd Rafako, czy takie zamówienia miały miejsce. "Według najlepszej wiedzy zarządu, spółka Rafako nie zawierała takich umów" – oświadczyło Rafako.

Redakcja WNP.PL jest jednak w posiadaniu faktury, która potwierdza dojście do skutku przynajmniej jednej takiej transakcji na niewielką kwotę.

W tym czasie Stańczuk zdecydował m.in. o wszczęciu audytu śledczego, dotyczącego spółki zależnej E003B7. Miał on określić nieprawidłowości do których w spółce doszło.

- Nie wiem, jaki jest los tego audytu... Do mojego odwołania był on już prawie gotowy - i mam nadzieje, że jego wyniki ujrzą światło dzienne, ale to już jest pytanie do obecnego zarządu Rafako - mowi.

O wynik audytu zapytaliśmy naturalnie Rafako. w nadesłanej odpowiedzi czytamy: "Z uwagi na brak zarządu w spółce E003B7 od sierpnia 2023 roku, a także z uwagi na brak możliwości pozyskania pełnej dokumentacji spółki E003B7, audyt w tym podmiocie będzie dalej prowadzony, a ponadto rozważane jest rozszerzenie zakresu audytu o czas od czerwca 2023 roku. W okresie od czerwca 2023 podczas pełnienia funkcji przez pana Przemysława Hopfera doszło do braku wypłaty wynagrodzeń dla pracowników spółki E003B7, zablokowania kont spółki przez banki, a porozumienie standstill z bankami (gwarantami na projekcie Jaworzno 910 MW) nie zostało przedłużone. Brakuje również informacji, czy zarząd E003B7 złożył rekomendowane przez zarząd Rafako propozycje układowe wierzycielom spółki E003B7".

Ostatnim prezesem spółki zależnej Rafako był Przemysław Hopfer, do którego dotarliśmy i który twierdzi, że było... dokładnie odwrotnie.

– Banki zablokowały konta spółki na poczet 240 mln wypłaconych gwarancji i - mimo, że wielokrotnie rozmawialiśmy z nimi, prosząc o odblokowanie kwoty tylko do wypłaty - nie zrobiły tego. W efekcie spółka nie miała z czego zapłacić pracownikom; aby nie było wątpliwości: ja również nie otrzymałem pensji – mówi WNP.PL.

W związku z nieprawidłowościami od których miało w tym czasie dochodzić w Rafako Maciej Stańczuk - na wniosek rady nadzorczej Rafako - zlecił zewnętrznej kancelarii prawnej przygotowanie zawiadomienia do prokuratury w sprawie prezesa Domagalskiego-Łabędzkiego.

- Było takie polecenie ze strony szefa rady nadzorczej Rafako, które wykonałem. Dostarczyłem odpowiednich informacji zewnętrznej kancelarii prawnej do przygotowania wniosku. Kiedy kończyłem pracę w Rafako wniosek do prokuratury był gotowy; trudno mi powiedzieć, co się z nim teraz dzieje – mówi Stańczuk.

Oto co stało się z zawiadomieniem zapytaliśmy obecny zarząd Rafako; odpowiedź nie jest jednoznaczna. - Obecny zarząd Rafako na bieżąco analizuje tego typu informacje i podejmuje działania adekwatne do otrzymywanych sygnałów. Zarząd wskazuje, że złożenie zawiadomienia o przestępstwie, którego nie popełniono jest zagrożone odpowiedzialnością karną z art. 238 kodeksu karnego. Zarząd stosuje tego typu standardy w stosunku do wszystkich osób obecnie i w przeszłości związanych ze spółką – w szczególności spółka analizuje informacje o innych nieprawidłowościach Rafako i w spółkach zależnych również w ciągu ostatnich 4 miesięcy. Niezależnie od bieżących, trudnych spraw spółki zarząd Rafako intensywnie bada okoliczności, które doprowadziły Rafako do sytuacji, która grozi upadłością firmy. W związku z tym przedmiotem wyjaśnienia pod kątem potencjalnej odpowiedzialności są czyny i decyzje podejmowane w okresie ostatnich 4 miesięcy, które miały bezpośrednie przełożenie na pogorszenie się sytuacji finansowej i płynnościowej – podała spółka.

Co dalej z inwestycją budowy spalarni w Barlinku? Może zakończyć się stratą dla Rafako

Do kłopotów Rafako dołączyć może wkrótce problem z jedną z realizowanych przez inwestycji, a mianowicie spalarnią odpadów w Barlinku.

- Potwierdzić mogę tyle, że poprzednia prezes spółki córki Rafako - Rafako Innovation, a więc pani Justyna Mosoń nie doszacowała z jakichś względów tej inwestycji. Dlaczego tak się stało, trudno powiedzieć... Mam nadzieję, że skoro wróciła znowu do grupy, to będzie mogła się zrehabilitować i renegocjuje z zarządem Barlinka adekwatną cenę rynkową, żeby pokryć straty na przepływach tego projektu. Bo rzeczywiście coś takiego miało miejsce – mówi nam Stańczuk.

Justyna Mosoń, która właśnie wróciła do Rafako, a wcześniej była szefową marketingu i prezeską zarządu spółki córki Rafako – Rafako Innovation, według Stańczuka miała wynegocjować z Barlinkiem za niską kwotę budowy spalarni, co oznacza, że koniec końców raciborska spółka musiałaby do projektu dołożyć, jeśli nie doszłoby do zmiany kontraktu.

- Ujawnianie przez pana Macieja Stańczuka informacji w zakresie kontraktu Barlinek, który został również przez niego podpisany, zostanie poddane przez spółkę analizie pod kątem ujawnienia przez niego tajemnicy spółki Rafako oraz Rafako Innovation, ponadto wskazane spółki dokonają analizy zasadności zawarcia z punktu widzenia ich interesów aneksu z Barlinkiem, podpisanego przez pana Macieja Stańczuka i prezesa Rafako Innovation pana Jacka Balcera - skomentował dla WNP.PL tę kwestię zarząd Rafako.

Ogłoszenie przygotowania wniosku o upadłość powinna zbadać Komisja Nadzoru Finansowego

Jak zatem widzimy, w Rafako jest dziś jak na Titanicu, spółka tonie ale orkiestra wciąż gra najlepsze przeboje. Można byłoby na to machnąć ręką, gdyby nie to że chodzi o spółkę, która mimo tragicznej sytuacji finansowej ma potencjał by wziąć udział w krajowej transformacji energetycznej. Spółka dziś zatrudnia 860 osób, w tym wysoko wykwalifikowanych inżynierów i robotników. Ich kompetencje z pewnością można by wykorzystać.

Jak mówił nam w rozmowie Stańczuk, gdyby skorzystano z opcji procedury prepackowej na Rafako czekały gotowe kontrakty związane z budową małych, przenośnych reaktorów atomowych (SMR). Warto też zwrócić uwagę, że Rafako nadal buduje dla energetyki konwencjonalnej – na przykład realizując budowę elektrowni węglowej na indonezyjskiej wyspie Lombok, ponieważ Indonezja, która staje się jednym z azjatyckich tygrysów na razie nie zdecydowała się odejść od węgla, którego ma ogromne i łatwo dostępne zasoby.

Ze względu jednak na ogromne długi, brak inwestora i konflikt wokół firmy, trudno będzie ruszyć z nowymi zamówieniami i zbudować dla raciborskiej spółki sensowną strategię na dekarbonizację, które wydobyłyby ją z finansowej otchłani.

Historia Rafako jako w pełni rynkowego podmiotu zaczęła się początku lat 90. Firma została sprywatyzowana w roku 1993, a od 1994 roku jest spółką akcyjną notowaną na GPW w Warszawie. W wyniku nabycia większościowego pakietu akcji spółki od 2011 roku Rafako należało do grupy PBG.

Dziś większość udziałów należy do PBG, a akcjonariusze mniejszościowi to Polski Fundusz Rozwoju i Eko-Okna.

Rafako, przez utworzenie rezerwy na ugodę z Tauronem Wytwarzanie ws. probleatycznego bloku 910 MW, zanotowało w I kwartale tego roku stratę netto w wysokości 261 mln zł. W tym samym okresie poprzedniego roku spółka wypracowała 120 mln zł przychodów sprzedaży i prawie 45 mln zł zysku netto. To był właściwie ostatni niezły kwartał. W 2022 roku Rafako odnotowało prawie 52 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przy 391 mln zł przychodów.

W efekcie pierwsze półrocze tego roku było jednym z najgorszych w ostatnich 5 latach. Brak nowych istotnych kontraktów spowodował dalszy spadek wartości sprzedaży. W pierwszym półroczu tego roku przychody grupy kapitałowej Rafako ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom 173,784 mln złotych i były niższe rok do roku o 30,1 proc.

Zdaniem Macieja Stańczuka sytuację pogarsza jeszcze ostatnie ogłoszenie zarządu o przygotowaniu wniosku o upadłość.

- Ten komunikat jest szokujący dla kogoś, kto funkcjonuje na rynku kapitałowym i wie, co można i czego nie można i jakie są wymogi MAR - komunikacji rynku kapitałowego, ponieważ nie powinno wydawać się komunikatu polegającego na "szantażu biznesowym", gdyż jest on próbą wpływania na kształtowanie się kursu akcji. Moim zdaniem powinna na to zareagować Komisja Nadzoru Finansowego stosownym postępowaniem wobec zarządu, ponieważ komunikat powinien być jasny. Po prostu: składa się wniosek o upadłość, a nie mówi się, że ma się taki zamiar – mówi Stańczuk.

Jego zdaniem, jak również prawników, z którymi - jak mówi - rozmawiał, taki komunikat to manipulacja cenami akcji.

- Teraz publicznie zadaję pytanie: co w tak krótkim okresie – bo zaledwie dwóch tygodni funkcjonowania PFR-owskiego zarządu w Rafako - się stało, że po tym jak odwołano mój zarząd, bo chciał zgłosić wniosek o upadłość, nowy zarząd informuje o przygotowywaniu wniosku o upadłość – pyta Stańczuk.

Zadaliśmy też to pytanie zarządowi Rafako. "Zgodnie z obowiązującymi przepisami podjęcie tak strategicznej decyzji jaką jest złożenie wniosku o upadłość musi poprzedzać analiza przesłanek do złożenia tego wniosku oraz jego przygotowanie. Informacja o przystąpieniu do sporządzenia takiego wniosku jest informacją, którą zgodnie z obowiązującymi przepisami Rafako musi podać do publicznej wiadomości. Złożenie wniosku nie jest przesądzone, co zostało wyraźnie wskazane w raporcie bieżącym RB 103/2023. Prawo polskie przewiduje sankcje cywilne, karne i administracyjne w stosunku do spółki jak i członków zarządu, w przypadku naruszenia zasad umożliwiających opóźnienie publikacji informacji poufnych" – poinformowała nas spółka.