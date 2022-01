Duże ambicje i jeszcze większe wyzwania. Skanska nie czeka na rozwiązania

Zrównoważony rozwój i nowoczesne technologie to wartości, na które Skansa nie tylko stawia, ale i kreuje. - Mamy unikalną pozycję, ponieważ pod jednym brandem jesteśmy jednocześnie generalnym wykonawcą i inwestorem, dzięki czemu jesteśmy w stanie od razy wdrażać w życie wszystkie nasze ambicje - mówi Agnieszka Tarnawa, dyrektor rozwoju biznesu Skanska na Europę Środkową.

Łatwo jest przekonać inwestorów, żeby na początku zapłacili więcej. Rzeczywistość wśród inwestorów jest jednak różna i bardzo rzadko do czynienia mamy z takim, który ocenia projekt i jego koszt w cyklu życia tego projektu. Bardzo często patrzy na cenę tu i teraz, a nie na to, czy dana inwestycja będzie efektywna na samym końcu.Jako generalny wykonawca szukamy nie tylko technologii proekologicznych. Jako firmie budowlanej bardzo zależy nam również na tym, aby prowadzić proces w sposób efektywny. Stąd oprócz rozwiązań ekologicznych szukamy też takich, które pozwalają obniżyć koszty bądź zadbać o jakościowy proces - np. stosujemy aplikacje, które pozwalają nam bardzo dobrze zaplanować logistykę. To jest szczególnym wyzwaniem, kiedy mamy budowy w centrach miast, gdzie dostawa materiałów musi się odbywać cały czas.Obok aplikacji, QR-kodów i innych gotowych rozwiązań, Skanska współpracuje także ze start-upami, co pozwala tworzyć rozwiązania "szyte na wymiar".- Testujemy różne rozwiązania, żeby na koniec dnia otrzymać produkt szybciej i w lepszej jakości - podkreśla Tarnawa.Więcej w materiale wideo.