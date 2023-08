Duże inwestycje w Porcie Gdynia. Podpisano umowę z wykonawcą

W Porcie Gdynia powstanie nowa wnęka dokowa, do której przestawiony zostanie dok pływający. Przebudowane zostaną też Nabrzeże Południowe II, Nabrzeże Zachodnie I i Pirs II. Prace na rzecz portu wykonają spółki z sopockiej Grupy NDI, która podpisała umowę na inwestycję.

Czas jej realizacji to 18 miesięcy od daty przekazania terenu budowy

Dyrektor działu marketingu ZMPG S.A. Aleksander Wicka poinformował PAP, że umowa podpisana pomiędzy Portem Gdynia S.A a spółkami NDI SA i NDI Sopot SA opiewa na 82 mln 757 tys. 758,61 zł brutto. Czas jej realizacji to 18 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

"Wykonawca musi zrealizować prace w zakresie zadania Budowa wnęki dokowej oraz przestawienie doku pływającego wraz z robotami towarzyszącymi i uzyskać ostateczne pozwolenia na użytkowanie" - podał Wicka. Umowę podpisano w poniedziałek.

Jak podały władze portu, etap pierwszy obejmuje budowę wnęki dokowej, przebudowę odcinka Nabrzeża Południowego II, przebudowę odcinka Nabrzeża Zachodniego I, wykonanie robót ziemnych i czerpalnych we wnęce dokowej oraz na torze podejściowym do wnęki dokowej, przestawienie doku pływającego z istniejącej lokalizacji do nowo wybudowanej wnęki dokowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a termin realizacji tego etapu to 12 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

Etap drugi to przebudowa Pirsu nr II wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w terminie sześciu miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

W zakresie prac będzie też rozbiórka slipu podłużnego i istniejących nabrzeży obudowy wnęki slipowej, tj. nabrzeża łączącego Nabrzeże Zamykające z Nabrzeżem Południowym II oraz rozbiórki Nabrzeża Południowego II przy slipie i części Nabrzeża Zachodniego wraz z Nabrzeżem Zamykającym.

Budowa wnęki połączy klamrą wszystkie dotychczasowe inwestycje w porcie

Oprócz tego wykonawca musi m.in. zrealizować: nowe nabrzeża obudowy wnęki dokowej, wzmocnienie - przebudowę nabrzeży w rejonie przyległym do nowej wnęki dokowej, nową wnękę dokową oraz przestawienie doku pływającego z istniejącej lokalizacji do nowo wybudowanej wnęki dokowej.

"Zaś w drugim etapie rozbiórkę głowicy Pirsu nr II, zabezpieczenie czoła skróconego Pirsu, przebudowę sieci lądowej, usunięcie dalb dokowych z rejonu starej lokalizacji doku pływającego" - podała spółka w komunikacie.

Prezes Grupy NDI Małgorzata Gajewska podkreśliła w komunikacie, że Grupa NDI specjalizuje się w tego typu realizacjach i aktualnie wykonuje prace we wszystkich największych polskich portach.

"Umowa w ramach zadania Budowa wnęki dokowej oraz przestawienie doku pływającego wraz z robotami towarzyszącymi z konsorcjum firm NDI S.A. oraz NDI Sopot S.A., którą dziś podpisujemy, łączy klamrą wszystko to, co w ostatnich latach w porcie zostało zrealizowane" - powiedział prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Jacek Sadaj, cytowany w komunikacie.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl