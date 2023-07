Echo Investment informuje, że w II kwartale 2023 r. zawarło 310 przedwstępnych umów sprzedaży lokali i umów deweloperskich, w porównaniu do 198 umów zawartych w II kwartale 2022 r.

Spółka Echo Investment odnotowała 568 umów zawartych narastająco od początku 2023 r., w porównaniu do 532 umów zawartych w analogicznym okresie 2022 r.

Liczba lokali przekazana klientom sięgnęła w II kwartale 2023 r., 209 w porównaniu do 100 lokali przekazanych w II kwartale 2022 r.

Deweloper przekazał klientom narastająco od początku 2023 r. 338 lokali w porównaniu do 382 lokali przekazanych klientom w analogicznym okresie 2022 r.

W II kwartale 2023 r. powiązana z Echo spółka Archicom zawarła 448 umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w porównaniu do 324 umów zawartych w drugim kwartale 2022 r.

Zanotowano w tym okresie 822 umów zawartych narastająco od początku 2023 r. w porównaniu do 1027 umów zawartych w analogicznym okresie 2022 r.



Liczba mieszkań i lokali użytkowych przekazana klientom sięgnęła 319. w porównaniu do 356 lokali przekazanych w drugim kwartale 2022.

Archicom przekazał 612 lokali narastająco od początku 2023 r., w porównaniu do 756 przekazanych klientom w analogicznym okresie 2022 r.

