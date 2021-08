Duży, rosnący rynek usług utrzymania dróg krajowych

Wraz z rozwojem sieci nowoczesnych dróg rośnie znaczenie i zakres prac polegających na ich właściwym utrzymaniu, w tym szczególnie zimą. Wskazują na to plany przetargów na prace utrzymaniowe ogłaszane przez GDDKiA, przeznaczane na to kwoty, jak i zabiegi o poprawę standardów wykonania usług.

Usuwanie problemów

W pierwszym kwartale 2022 r. zarządca dróg krajowych planuje ogłosić 31 postępowań na prace utrzymaniowe, w drugim - 21, a w kolejnych odpowiednio: 11 i 25.Łącznie w 2022 r. będzie 88 postępowań przetargowych na kwotę ok. 2,1 mld zł. Spośród nich 28 dotyczyć będzie całorocznego utrzymania dróg krajowych, a 60 - poszczególnych rodzajów i zakresów robót.- Mniejsza liczba postępowań przetargowych w 2022 r. i mniejsza ich wartość niż w br. ma związek z tym, że wiele umów wieloletnich jest kontynuowanych, gdyż były zawarte wcześniej - wyjaśnia Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy GDDKiA.Warto przypomnieć, że w latach 2016-17 na utrzymanie dróg przeznaczono po ponad miliard złotych.Patrz też: Andrzej Adamczyk: stan dróg mogą poprawić wieloletnie programy ich utrzymania Wspólnym zadaniem GDDKiA i wykonawców usług utrzymania dróg jest podnoszenie standardu przejezdności i bezpieczeństwa dróg.By np. nie koszono poboczy w piątek, kiedy nasila się ruch pojazdów lub by nie używano środków biobójczych (przeznaczonych do wybiórczego zwalczania chwastów) w wysokich stężeniach, unikając bardziej pracochłonnego i kosztownego koszenia.Nadal w wielu przypadkach priorytetem usługodawców nie jest jak najkrótszy czas wykonywania prac, co wiąże się z wygradzaniem pasów dróg i utrudnieniami w ruchu pojazdów lub długo nienaprawiane szkody, np. wyłamane bariery ochronne.Choć przy drogach krajowych jest ok. 300 magazynów soli, to zdarzają się sytuacje, że brakuje jej w szczycie sezonu, podobnie jak piasku do zimowego utrzymania dróg. A sprzęt przeznaczony do realizacji prac wyłącznie dla GDDKiA - wykorzystywany był do świadczenia usług dla innych zarządców infrastruktury, głównie samorządowych (co potwierdził system monitoringu GPS).