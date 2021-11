Dwa nowe dworce kolejowe w Małopolsce

Pasażerowie od wtorku mogą korzystać z dwóch nowych dworców kolejowych w Sterkowcu i Biadolinach Szlacheckich w Małopolsce. Obydwa obiekty powstały w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych (IDS). Łącznie koszt ich budowy wyniósł blisko 9 mln zł.

Szef resortu infrastruktury przypomniał, że w obecnym tzw. programie dworcowym założono docelowo budowę lub modernizację 190 obiektów.

Andrzej Adamczyk zapewnia, że obecnie przygotowywany jest już nowy program inwestycji z tym związanych.

Dworce w Sterkowcu i Biadolinach Szlacheckich powstały w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych (IDS) według autorskiego projektu PKP SA.

190 obiektów

Moduły i innowacje

2 miliardy złotych

Budowa nowych dworców w Biadolinach i Sterkowcu jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Koszt tych przedsięwzięć to odpowiednio 4,25 mln zł i 4,69 mln zł.



Według Zabłockiego udostępnione we wtorek dworce w Małopolsce, to 42. i 43. obiekt zbudowany w ramach obecnie realizowanego programu dworcowego.



- Wszystkich takich obiektów będzie 190 w całej Polsce w ramach tego programu, część jest budowana od podstaw, a cześć to modernizacja obiektów zabytkowych - wyjaśnił przedstawiciel PKP.



Program wart blisko 2 mld zł jest realizowany ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz pieniędzy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko.

