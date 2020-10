Dwa nowe wiadukty nad Centralną Magistralą Kolejową gotowe

Kierowcy mogą już korzystać z dwóch nowych wiaduktów nad Centralną Magistralą Kolejową. Przejazdy nad torami w Koziej Wsi i Motycznie (woj. świętokrzyskie) mają usprawnić komunikację w regionie i zwiększyć poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych za ok. 47 mln zł to element przygotowania Centralnej Magistrali Kolejowej do podniesienia prędkości pociągów do 250 km/h.

"Inwestycje na Centralnej Magistrali Kolejowej umożliwią szybsze przejazdy pociągów, a tym samym atrakcyjne podróże koleją. Poziom bezpieczeństwa zwiększają m.in. nowe wiadukty drogowe w Koziej Wsi i Motycznie, wybudowane za ok. 47 mln zł ze środków budżetowych. Bezkolizyjne skrzyżowania to rozwiązania coraz częściej stosowane przez PKP PLK na polskiej sieci kolejowej" - powiedział członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch.



Budowa i oddanie do użytku bezkolizyjnych skrzyżowań oznacza możliwość wyłączenia z ruchu przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn. Wiadukty są elementem większego projektu zakładającego kompleksową modernizację Centralnej Magistrala Kolejowej.

Kolejne dwa bezkolizyjne obiekty budowane są obecnie nad torami CMK w Radwanie i Zachorzowie Kolonii w województwie łódzkim. W przebudowie są obiekty inżynieryjne na odcinku między Pilichowicami a Olszamowicami. Na koniec 2023 r., po wykonaniu wszystkich zaplanowanych prac na Centralnej Magistrali Kolejowej oraz uruchomieniu nowoczesnych systemów łączności: ERTMS/GSM-R oraz systemu ETCS poziom 2, na linii CMK planowany jest przejazd z prędkością do 250 km/h.

Centralna Magistrala Kolejowa zapewnia połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem. Jest ważna również w ruchu regionalnym dla mieszkańców województw: świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego.