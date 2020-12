Dwa odcinki Południowej Obwodnicy Warszawy oddane do użytku

Od wtorku (22 grudnia) kierowcy mogą już skorzystać z ponad 15 km drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska, z nowym mostem na Wiśle. Udostępnione zostały również kolejne relacje ruchu na węźle Lubelska, stanowiącym połączenie autostrady A2 oraz dróg ekspresowych S2 i S17.

Odcinek tunelowy

Premier na otwarciu

W nurcie rzeki znalazło się pięć podpór, z czego dwie wspólne z estakadami. Pod fundamenty mostu wywiercono 320 pali o średnicy aż 1,5 m (tzw. pale wielkośrednicowe DN 1500). Niektóre z nich nawet na głębokość 27 m poniżej dna Wisły, żeby ustabilizować grunt.W części zalewowej mostu, po stronie Wilanowa i Wawra, przy budowie fundamentów wykorzystano prefabrykowane pale żelbetowe o łącznej długości około 25,7 km. Stal zbrojeniowa dla samego mostu, którą dowieziono ponad 320 kursami ciężarówek, to łącznie 8715 ton.Beton dostarczono w sumie 12 tysiącami kursów betoniarek. Nowy most na Wiśle jest jedenastym w Warszawie, dziewiątym drogowym i drugim w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest też najdłuższym z nich wszystkich.Do przyszłego roku trzeba poczekać na zakończenie realizacji odcinka A (4,6 km) od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa z tunelem pod Ursynowem. Realizuje go włoskie Astaldi, którego kontrakt opiewa na 1,22 mld zł brutto.W sobotę wieczorem (19 grudnia) udostępniona została kierowcom nowa tzw. zawrotka. Oznacza to, że kierowcy mają dodatkową możliwość zjazdu z S2 w ul. Puławską w stronę centrum. Wczoraj oddana została do ruchu kierowcom ul. Lanciego.Trwają prace zarówno pod i na Ursynowie oraz na łączniach po zachodniej i wschodniej stronie tunelu. Zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku to ok. 89 proc. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 r.Powodem wydłużenia czasu na ukończenie była m.in. długotrwała procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz proces zawierania umów z gestorami sieci. Kierowcy pojadą tunelem w drugim kwartale 2021 r., po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.Łączny koszt budowy trzech odcinków S2 stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Oficjalnie otworzył we wtorek część Południowej Obwodnicy Warszawy premier Mateusz Morawiecki."Warszawa staje się prawdziwie europejską stolicą pod kątem nowoczesności infrastruktury" - mówił podczas otwarcia szef rządu. W mediach społecznościowych premier ocenił, że POW to "jedna z najważniejszych i największych inwestycji ostatnich lat". "To szybko i nowocześnie zrealizowana inwestycja. Tak jak Państwu obiecaliśmy" - napisał.Jak zaznaczył, "to poważny krok w kierunku infrastruktury na europejskim poziomie w stolicy Polski". Jak dodał, "oznacza to także wiele korzyści dla nas wszystkich"."Chcemy przecież, żeby miasta były dla mieszkańców, a obwodnice, autostrady, trasy szybkiego ruchu - dla ciężkiego transportu. Ma to wielkie znaczenie dla środowiska i dla jakości życia mieszkańców, także dla rozwoju gospodarki. To w końcu ważny krok modernizacyjny dla całej Polski i nasz sposób na odbicie po pandemii" - zaznaczył.Morawiecki przypomniał także, że "kierowcy usłyszeli o Południowej Obwodnicy Warszawy ponad 30 lat temu"."Ale dopiero w 2017 roku rozpoczęły się prace budowlane. Mówimy tu o odcinku kluczowym nie tylko dla Warszawy, ale i dla całej Polski, bo gdy będzie w całości ukończony, połączy wschód z zachodem - wschodnią i zachodnią część autostrady A2" - dodał."Ta obwodnica jest także naszym pierwszym słowem w realizacji Programu 100 obwodnic, w ramach którego w ciągu 10 lat zbudujemy wokół miast i miasteczek w całej Polsce sieć dróg o łącznej długości 820 km. W ten sposób rozpoczynamy jeden z najważniejszych projektów, który trwale zmieni Polskę na lepsze" - napisał premier.