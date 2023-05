Dwaj deweloperzy łączą swoje biznesy. Podliczyli już wyniki

Deweloperzy Echo Investment i Archicom konsolidują swoje biznesy mieszkaniowe. Właśnie podali, że I kwartale 2023 r. wypracowali razem 11,5 mln zł zysku netto, a ich stan gotówki jest na poziomie 778 mln zł.

Grupy deweloperska Echo-Archicom pokazała wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku. Zaznaczyła, że na wyniki wpływ miały przede wszystkim wycena projektów Resi4Rent i przekazanie klientom blisko 300 mieszkań.

Do końca marca sprzedała 374 mieszkania i miała 2863 lokale w budowie. Łącznie Echo i Archicom, które właśnie łączą swoje biznesy, planują w tym roku start kolejnych 2,5 tys. Rozwija się też Resi4Rent - platforma z mieszkaniami w abonamencie.

Resi4Rent ma obecnie ponad 3,3 tys. gotowych i w pełni wynajętych lokali, natomiast ponad 5,8 tys. jest w budowie lub planowanych do rozpoczęcia jeszcze w tym roku.

Zmiany wewnątrz grupy. Odczują je zarówno klienci, jak i pracownicy

W kwietniu 2023 r. spółka Archicom zawarła wstępne porozumienie dotyczące wniesienia przez Echo Investment do Archicomu jego biznesu mieszkaniowego projektów deweloperskich i pracowników.

- Z Echo Investment jako głównym akcjonariuszem z ponad 80 proc. udziałem, konsolidacja biznesu mieszkaniowego zapewni Archicomowi ogólnopolską skalę z większym potencjałem wzrostu, synergiami i szerszą rozpoznawalnością na rynku. Uporządkuje to także strukturę grupy, w której Echo Investment skupi się na rozwijaniu segmentu nieruchomości komercyjnych, mieszkaniach na wynajem oraz tworzeniu wielofunkcyjnych projektów „destination” - komentuje Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Nieruchomości komercyjne w działalności Echo Investment

Pierwszy kwartał deweloper rozpoczął od sprzedaży Mojego Miejsca II w Warszawie, czyli drugiego budynku biurowego swojego wielofunkcyjnego projektu na Mokotowie. Budynek jest w całości wynajęty.

Jak podkreślił zarząd grupy - centra handlowe Libero w Katowicach oraz Galeria Młociny w Warszawie „działają na pełnych obrotach i wzmacniają swoją pozycję na lokalnych rynkach”.

Początek 2023 r. to kontynuacja wzrostu w obydwu lokalizacjach. Obroty Libero w pierwszym kwartale 2023 r. były wyższe o 27 proc. niż w pierwszym kwartale 2022 r., natomiast odwiedzalność – o 7 proc. Równie dobra sytuacja jest obserwowana w warszawskiej Galerii Młociny. Tutaj obroty wzrosły o 25 proc., natomiast odwiedzalność – o 20 proc.

- W tym kwartale nasz zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 11,5 mln zł i był głównie rezultatem przekazania blisko 300 mieszkań z marżą na poziomie 33% oraz wyceny nowych projektów na wynajem Resi4Rent, na które popyt jest nadal silny. Wartość naszych aktywów to blisko 6 mld zł, a spółka utrzymuje wysoki poziom gotówki – na koniec marca 2023 r. było to 778 mln zł, co stwarza komfortowe warunki dla przyszłego rozwoju - komentuje Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment.

Echo Investment posiada 79,79 proc. udziałów w kapitale zakładowym Archicomu oraz 83,72 proc. głosów na walnym zebraniu akcjonariuszy spółki. Głównym akcjonariuszem Echo Investment jest spółka Lisala, której właścicielami są węgierski Wing IHC Zrt oraz Griffin Real Estate.

