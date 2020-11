Dwie firmy chcą wyremontować otoczenie bielskiego Zamku Sułkowskich

Dwie firmy stanęły do przetargu na gruntowny remont otoczenia zamku książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej, w którym główną siedzibę ma miejscowe Muzeum Historyczne. Placówka w dokumentacji podała, że prace mają się zakończone do połowy grudnia 2021 r.

Muzeum poinformowało, że na wykonanie zadania przeznaczono 3,077 mln zł brutto. Firma z Krakowa zaoferowała usługi za 3,131 mln zł, a przedsiębiorstwo z Katowic 3,076 mln zł.

Muzeum chce odnowić praktycznie całe otoczenia zamku. Renowacja obejmie plac przed zabytkiem i szczyt muru oporowego wzdłuż wschodniej pierzei zamku. Na dziedzińcu, który obecnie zajmuje prowizoryczny parking, wykonane zostanie odwodnienie. Otrzyma on nową nawierzchnię. Podczas prac brukarskich powstaną wzory, które zarysują dawną zabudowę placu.

W 2017 r. bielscy archeolodzy Bożena i Bogusław Chorążowie odkryli na dziedzińcu fundamenty nieistniejących już budowli: XV-w. murów obronnych, prawdopodobnie kordegardy, która powstała nieco później, a także teatru książęcego i stajni wzniesionych w XIX w.

Ustawione zostaną elementy małej architektury.

Na przypominającym taras szczycie muru oporowego zbudowana zostanie altana. Wyremontowana będzie także krótka droga kamienna wzdłuż północnej elewacji.

Renowacja otoczenia zamku to druga część projektu "Rewitalizacja otoczenia budynku Muzeum Historycznego", który w pierwszej fazie objął remont muru oporowego po wschodniej stronie obiektu. Chroni on zabytek przed osunięciem. Ściana przez wiele lat była degradowana przez wodę, mróz, a także porastające ją rośliny. Jej stan do niedawna był już tak zły, że w części została pokryta siatką, żeby fragmenty nie spadały na przechodniów. Prace zakończyły się w drugiej połowie kwietnia 2019 r. Kosztowały ponad 2 mln zł.

Obecnie trwa także remont kaplicy przy zamku. Potrwa do końca br.

Bielski zamek został wzniesiony przypuszczalnie przez księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka, żyjącego na przełomie XIV i XV w. W XV i XVI w. nastąpiła jego rozbudowa. Na przestrzeni wieków należał do wielu rodzin. W 1752 r. zamek nabył Aleksander Sułkowski, który dwa lata później otrzymał tytuł książęcy w Bielsku. Zamek pozostał własnością tego rodu do 1945 r. Ostatnim właścicielem był Aleksander Ludwik Sułkowski, który zmarł w 1956 r.

Mur oporowy został odsłonięty w 1974 r., gdy rozebrane został tzw. bazary zamkowe, zbudowane w latach 1898-1899. Otaczały one Zamek Sułkowskich z dwóch stron. Od wschodu były to arkady, których dachy tworzyły taras. Od północy znajdowały piętrowe kamienice.

Muzeum Historyczne jest instytucją kultury samorządu województwa śląskiego.