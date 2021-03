Dworzec kolejowy Boguszów-Gorce Zachód zmodernizowany

Zakończyła się modernizacja zabytkowego dworca kolejowego Boguszów-Gorce Zachód. Obiekt odzyskał historyczny wygląd oraz został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to ok. 9,9 mln zł.

Jak poinformowały Polskie Koleje Państwowe w poniedziałkowym komunikacie, dzięki zakończonej właśnie modernizacji pochodzący z XIX wieku budynek dworcowy zyskał nowe oblicze. Renowacji została poddana ceglana elewacja dworca, natomiast stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona na nową, wykonaną na wzór historycznej.

"Wierzę, że przebudowany, komfortowy i proekologiczny budynek stanie się ważnym punktem na mapie miasta i ułatwi pasażerom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.





Metamorfozę przeszło także wnętrze obiektu, w tym hol dworca, który pełni funkcję ogrzewanej i klimatyzowanej poczekalni. Budynek został też przystosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W ramach inwestycji zmieniło się także najbliższe otoczenie dworca. Zamontowano elementy małej architektury, wykonano nowe miejsca parkingowe oraz zbudowano wiatę na rowery.

Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A. ds. inwestycji wskazał, że spośród dziewiętnastu realizowanych obiektów w ramach Programu Inwestycji Dworcowych trzynaście zostało już ukończonych.



"Dużą część z nich stanowią właśnie dworce położone przy bardzo popularnej wśród lokalnych społeczności i turystów trasie z Wrocławia do Szklarskiej Poręby. Dotychczas, w ramach PID, oddaliśmy do użytku dworce w Kątach Wrocławskich, Smolcu, Żarowie, Imbramowicach i Szklarskiej Porębie Górnej. Dołączyły one do zmodernizowanych we wcześniejszych latach dworców na stacjach Jaworzyna Śl., Świebodzice i Wałbrzych Miasto" - wyjaśnił.

Modernizacja dworca kolejowego Boguszów-Gorce Zachód kosztowała ok. 9,9 mln zł. Inwestycja była współfinansowana z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

