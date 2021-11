Dworzec kolejowy w Pucku zostanie przebudowany

W połowie 2023 roku ma się zakończyć przebudowa dworca kolejowego z 1928 r. w Pucku. Koszt inwestycji to prawie 11 mln złotych brutto - poinformował w czwartek Bartłomiej Sarna z wydziału współpracy z mediami PKP S.A.

Polskie Koleje Państwowe przekazały plac budowy wykonawcy robót konsorcjum firm PBE Elbud Gdańsk i Modanta z Zielonki. Projekt przebudowy dworca przygotowała pracownia architektoniczna TPF z Warszawy oraz Biarchitekci z Gdańska.

Pierwszą widoczną zmianą po przebudowie dworca w Pucku będzie wygląd elewacji.

"Odzyska ona swój historyczny ceglany wygląd. Renowacji poddane zostaną wykonane z cegły łukowate nadproża umiejscowione nad oknami i drzwiami. Na wzór historycznych odtworzone zostaną także okna i drzwi. Na elewacji od strony miasta zaprojektowano również zegar, a poniżej niego podświetlany, przestrzenny napis +dworzec kolejowy+. Nową, aluminiowo-szklaną fasadę zyska również znajdująca się od południowej strony przybudówka, czyli dawny magazyn ekspedycji. Całość uzyskanego w ten sposób efektu estetycznego podkreśli nowa iluminacja" - wyjaśnił Sarna.

Na parterze dworca znajdzie się zaprojektowana w nowoczesny sposób przestrzeń obsługi podróżnych składająca się z holu, poczekalni sezonowej, toalet oraz pomieszczeń kas biletowych. Na parterze przewidziano również pomieszczenia dla jednej ze spółek kolejowych oraz prawie dwustumetrowy lokal na wynajem. Tego rodzaju powierzchnie znajdą się również na piętrze historycznego budynku.

W ramach inwestycji dworzec w Pucku i jego otoczenie zostanie też dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Nowymi elementami ułatwiającymi przemieszczanie się w jego przestrzeni osobom niewidomym i niedowidzącym będą ścieżki prowadzące z polami uwagi, oznaczenia w alfabecie Braille'a oraz mapy dotykowe z planem dworca.

Przebudowa dworca zakłada również wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym stanie się on bardziej przyjazny środowisku. Budynek zostanie ocieplony, a nowa stolarka przyczyni się do ograniczenia strat energii cieplnej. Ponadto w obiekcie, co jest standardem przy inwestycjach prowadzonych przez PKP S.A., zaprojektowano nowoczesne, energooszczędne oświetlenie w technologii LED wraz z automatyką sterującą. Dworzec planuje się wyposażyć w system BMS (Building Management System) zarządzający instalacjami i urządzeniami, dzięki czemu możliwe będzie ograniczenie zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody.

Dzięki montażowi na dworcu nowoczesnych systemów - monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych - poprawi się również bezpieczeństwo podróżnych i mienia.

Metamorfozę przejdzie również otoczenie dworca. Oprócz standardu, którym jest ułożenie nowej nawierzchni oraz wprowadzenie elementów małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie), od strony północnej elewacji zaplanowano budowę zadaszonej wiaty rowerowej. Ciekawostką jest również zostawienie niewielkiego placu pomiędzy dworcem a wiatą, gdzie możliwe będzie ustawienie food trucków w sezonie letnim.

Przebudowa puckiego dworca jest realizowana jako jedna z 22 inwestycji w województwie pomorskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

