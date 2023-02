Dystrybutor energii elektrycznej wybrał ofertę Atrem za ponad 14 mln zł

Enea Operator wybrała ofertę Atrem w przetargu na przebudowę stacji elektroenergetycznej Chociwel. Wynagrodzenie Atrem ujęte w ofercie wynosi 14,18 mln zł netto-poinformowała spółka.

Zarząd Atrem poinformował, że 7 lutego 2023 roku otrzymał informację o wybraniu przez Eneę Operatora oferty spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia regulaminowego, prowadzonego w trybie otwartym, którego przedmiotem jest: "Przebudowa Stacji WN/SN Chociwel".

Atrem podał, że jego wynagrodzenie ujęte w wybranej ofercie wynosi 14,18 mln zł netto. Spółka poinformowała również, że o zawarciu umowy z Eeneą Operator, określającej szczegółowy zakres obowiązków Atrem, poinformuje odrębnie.

Atrem działa w segmencie automatyki i elektroenergetyki. Spółka, przykładowo, stała na czele konsorcjum realizującego Tłocznię Odolanów, jeden z elementów gazociągu Baltic Pipe.

Enea Operator z grupy Enea to jeden z czołowych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. W pierwszych trzech kwartałach 2022 dostarczyła klientom około 15,25 TWh energii elektrycznej, co licząc rok do roku oznaczało wzrost o około 1 proc.

