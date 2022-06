Dystrybutor sprzętu elektrycznego notuje dwucyfrowy wzrost sprzedaży

Grupa TIM, zajmująca się dystrybucją materiałów elektrotechnicznych poprzez własną platformę e-commerce, zanotowała w maju 12,5-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży. Od początku roku przychody wzrosły już o ponad 34 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2021.

Przychody grupy TIM wzrosły w maju 2022 roku o 12,5 proc. w ujęciu rok do roku, do 114,1 mln zł. W okresie styczeń-kwiecień przychody wzrosły o 34,1 proc. rok do roku do 623 mln zł.

Przychody ze sprzedaży online wyniosły w maju 2022 roku w prawie 77,6 mln zł (więcej o 2,8 proc. Rok do roku).

Krzysztof Folta, prezes spółki, poziom majowej sprzedaży, zbliżony do przychodów z lutego i kwietnia 2022 roku, ocenia bardzo dobrze. Zaznacza, że tegoroczny maj miał tylko dwadzieścia dni roboczych.

- W niektórych grupach produktowych wciąż obserwujemy efekt nadwyżkowych zakupów realizowanych w marcu 2022 roku, tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Procentowo zachowaliśmy dwucyfrowy wzrost, co jest pozytywnym zjawiskiem. Co bardzo ważne, w minionym miesiącu zanotowaliśmy wzrost liczby klientów. Nasza oferta przyciąga nowych odbiorców, a to kluczowy element, pozwalający spoglądać nam optymistycznie w przyszłość w kwestii dalszych wzrostów sprzedaży - skomentował prezes Krzysztof Folta.

Od początku roku akcje TIM potaniały o 14 proc.

Czytaj też: TIM z rekordową sprzedażą dzięki anomalii. Nie będzie debiutu spółki zależnej

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl