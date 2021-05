Działalność deweloperska z największym wzrostem zysku. PHN przedstawił wyniki za 2020 r.

Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Nieruchomości zwiększyła w 2020 roku przychody z najmu do 188,9 mln zł, z 171,9 mln zł w 2019 roku. W efekcie zysk z najmu wzrósł do 105,4 mln zł, wobec 98,1 mln zł rok wcześniej. W ubiegłym roku spółka odnotowała także wzrost zysku z działalności deweloperskiej aż o 92,9 mln zł, do 97,2 mln zł.

Grupa PHN w 2020 roku odnotowała wynik netto, który wyniósł 44,6 mln zł. Jego zmiana w porównaniu do 69 mln zł zysku osiągniętego w 2019 roku wynika głównie ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych.

Portfel Grupy PHN obejmuje obecnie 155 aktywów nieruchomościowych o łącznej wartości ponad 3,1 mld zł, co plasuje spółkę w czołówce największych firm deweloperskich w Polsce.

Zgodnie z długoterminową strategią rozwoju Grupa PHN, we współpracy z Polskim Holdingiem Hotelowym, zwiększa zaangażowanie w sektorze usług hotelarskich.

Portfel Grupy PHN

Rok inwestowania

