Dzięki inwestycjom za ponad 6 mld zł przybędzie prawie 80 km dróg ekspresowych

Ponad 78,2 km dróg ekspresowych jest obecnie w trakcie realizacji na terenie województwa małopolskiego. Wartość podpisanych umów z wykonawcami to 6,233 mld zł. Najważniejsze budowane trasy to droga ekspresowa S7 oraz Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi S52.

Budowa górskiego odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień-Rabka Zdrój o długości 15,8 km rozpoczęła się w 2016 r. Na potrzeby inwestycji odcinek ten został podzielony na trzy zadania, z czego jeden - Skomielna Biała-Rabka Zdrój został ukończony i oddany do ruchu w całości we wrześniu zeszłego roku.

Na pierwszym, 7,6-km odcinku Lubień-Naprawa w grudniu ub.r. została oddana do ruchu lewa jezdnia, po której ruch odbywa się w obydwu kierunkach. Wciąż trwa budowa jezdni prawej - w lipcu br. GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą tego odcinka polsko-ukraińskim konsorcjum IDS-Bud i Altis-Holding, a następnie ogłosiła przetarg na kontynuację budowy.



Zarządca dróg podpisał też umowę na kontynuację budowy estakady na tym odcinku z dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM. Zakończenie budowy tego obiektu zaplanowane jest na jesień 2020 r.



Obecnie trwają prace przy budowie obudowy docelowej wewnątrz obydwu nitek, wykonywane są nisze sygnalizacyjno - alarmowe i hydrantowe oraz przejścia ewakuacyjne pomiędzy nitkami tunelu. Powstają budynki wentylatorni przed portalami, a także wiadukt i nasyp przed portalem północnym. Zakończenie budowy tunelu planowane jest na przełomie 2021/2022 r.

Budowa S7 na północ od Krakowa do granicy z woj. świętokrzyskim została podzielona na cztery odcinki realizacyjne: Moczydło - Miechów o długości 18,7 km, Miechów - Szczepanowice o długości 5,3 km, Szczepanowice - Widoma o długości 13,1 km oraz Widoma - Kraków o długości 18,3 km.

Najbardziej zaawansowany jest odcinek od węzła Szczepanowice do węzła Widoma, którego budowa rozpoczęła się jesienią zeszłego roku i - dzięki sprzyjającej aurze - trwała także bez większych przerw w okresie zimowym. Aktualnie prace mostowe są wykonane w 73 proc. a drogowe w 66 proc. Termin zakończenia inwestycji, zapisany w umowie, to pierwszy kwartał 2021 roku.



Umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło - węzeł Miechów (z węzłem) została podpisana w kwietniu br., a budowa rozpoczęła się w lipcu. Trwają wyburzenia budynków kolidujących z inwestycją, badania archeologiczne, wycinka drzew i zdejmowanie humusu. Inwestycja potrwa do 2023 r.

W lipcu br. wojewoda małopolski przekazał GDDKiA zezwolenie na realizację odcinka Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta). Aktualnie trwają badania archeologiczne, wycinka drzew i wyburzenia budynków kolidujących z inwestycją. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2023 rok.



Trwa też przetarg na projekt i budowę odcinka S7 węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła). To ostatni odcinek S7 na terenie Małopolski, który jest jeszcze na etapie przetargu. Opóźnienie wynika z protestów mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim, które doprowadziły do uchylenia decyzji środowiskowej dla fragmentu trasy projektowanego w rejonie ich miejscowości.

Budowana droga ekspresowa S7 poprzez węzeł Mistrzejowice w Krakowie połączy się z Północną Obwodnicą Krakowa powstającą w ciągu drogi ekspresowej S52. Dzięki tej części obwodnicy domknięty zostanie tzw. ring wokół miasta.

Umowa z wykonawcą ponad 12-km północnej obwodnicy miasta została podpisana w listopadzie 2018 r. Po etapie projektowania przystąpił on w lipcu tego roku do pierwszych prac budowlanych - prowadzone są badania archeologiczne, prace ziemne, powstają drogi technologiczne. Trwają także prace przy budowie tunelu w Batowicach - wykopy i ściany szczelinowe. Zgodnie z planami kierowcy będą mogli skorzystać z całej nowej trasy w 2023 roku.