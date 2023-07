Dzięki rządowi deweloperzy złapali wiatr w żagle

Bezpieczny kredyt 2 proc. zrobił zamieszanie na rynku deweloperskim zanim jeszcze zaczął obowiązywać.

1 lipca weszła w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadziła m.in. Bezpieczny Kredyt 2 proc. Osoby, które spełnią określone warunki i otrzymają Bezpieczny Kredyt 2 proc., przez pierwsze 10 lat otrzymywać będą do niego dopłaty z budżetu państwa.

Kuba Karliński, prezes i właściciel Magmillona, stwierdza, że sprzedaż mieszkań w czerwcu 2023 r. zwiększyła się o 100 proc. rok do roku w porównaniu do czerwca 2022 r.

Według Grzegorza Skawińskiego, prezesa SAO Investments, rządowy program ma kreować przemieszczanie kapitału z najmu nieruchomości do obszaru ich własności.

Deweloperska spółka Atal widzi wyraźny i pozytywny wpływ na popyt wywierany m.in. przez rządowy program bezpiecznych kredytów.

Obserwujemy szturm na biura deweloperów. Tani kredyt?

Kuba Karliński, prezes i właściciel Magmillona podkreśla, że rządowy program Bezpieczny Kredyt 2 proc. ożywił rynek deweloperski, jeszcze zanim zaczął obowiązywać. - Sprzedaż mieszkań w czerwcu 2023 r. zwiększyła się o 100 proc. rok do roku w porównaniu do czerwca 2022 r. Na zakupy ruszyli klienci, którzy nie mieli szans na uzyskanie tego kredytu i którzy obawiali się wzrostu cen mieszkań po uruchomieniu programu - analizuje dla WNP.PL. - Według mnie to były słuszne obawy - stwierdza.

Dodaje, że od pierwszych dni lipca klienci szturmują biura sprzedaży deweloperów i wykorzystują korzystne warunki kredytowe. Dzięki dopłatom raty kredytu 2 proc. mogą być nawet o 30 proc. niższe niż przy kredycie komercyjnym. Do tego korzystnie liczona jest zdolność kredytowa, co pozwala na zakup większego i droższego lokalu, o ile jego cena mieści się w limicie kwotowym, który wraz z wkładem własnym wynosi 700 tys. zł dla singla i 800 tys. zł dla pary.

Prezes Magmillona wskazuje, że z wyjątkiem największych i najdroższych miast, m.in. Warszawy, Trójmiasta i Wrocławia, zdecydowana większość mieszkań dostępnych do zakupu w Polsce mieści się w ramach limitu cenowego i będzie mogła stanowić przedmiot kredytowania.

- Dla deweloperów mieszkaniowych to świetna wiadomość, ponieważ popyt na takie nieruchomości odżyje po spowolnieniu i zastoju w ostatnich 1,5 roku - 2 latach, kiedy wysokie stopy procentowe, rosnąca inflacja i ograniczona zdolność kredytowa odebrały możliwość wzięcia kredytu 80 proc. klientów - informuje. Zauważa, że większość z nich, którzy są w wieku do 45. roku życia, „wraca teraz triumfalnie na rynek i może wreszcie zmaterializować swoje marzenia o własnym M”.

Nie tylko Bezpieczny Kredyt 2 proc. Mamy coś więcej

Nasz rozmówca przypuszcza, że wielu starszych klientów oraz tych, którzy mają już mieszkanie i nie mogą skorzystać z rządowego programu, także zdecyduje się na zakup kolejnego lokalu. Podkreśla, że nieruchomości, a szczególnie małe mieszkania, to jedna z najbezpieczniejszych klas aktywów w czasach wysokiej inflacji, która u nas zagości jeszcze przez dłuższy czas.

Podkreśla przy tym, że po „nerwowych ostatnich 2 latach deweloperzy mogą odetchnąć i ruszyć z kolejnymi inwestycjami”. Atrakcyjniejsze staną się dla nich takie projekty, w ramach których będą mogli sprzedawać lokale w cenach gwarantujących finansowanie z programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. - Zyskają zdecydowanie mniejsze miejscowości i tańsze lokalizacje, ale w tych większych obroty także powinny się zwiększyć - konkluduje.

Wskazuje, że krótkoterminowy efekt wprowadzonego programu został już osiągnięty, a najciekawsze będzie jego długoterminowe oddziaływanie. Uwypukla, że dopłaty są przewidziane na 10 lat, a potem klienci mają spłacać raty kredytu na warunkach rynkowych. „Ciekawe, ilu z nich nie poradzi sobie z ratami wyższymi o 30 proc. i dodatkowymi obciążeniami finansowymi?” - pyta Kuba Karliński.

Od wynajmu do własności. 1,2 miliona wynajmowanych mieszkań

Nieco odmienną opinię na temat wpływu programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. przedstawił Grzegorz Skawiński, prezes SAO Architecture. Stwierdza, że ma on kreować przemieszczanie kapitału z najmu nieruchomości do obszaru ich własności. Według niego w obecnych uwarunkowaniach rynkowych ruch ten nie powinien być znaczący, a dodatkowo będzie rozłożony w długim okresie czasu. Na potwierdzenie swojej opinii przytacza dane Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które w swoich prognozach szacuje, że rocznie w ramach programu zostanie zawartych 30-40 tysięcy umów kredytowych.

- Przy konserwatywnym szacunku 1,2 miliona wynajmowanych mieszkań pokazuje to skalę potencjalnego oddziaływania na rynek najmu - analizuje prezes SAO. Dodaje, że do oceny wpływu programu na rynek nieruchomości istotna jest także kwestia zdolności kredytowej nabywców oraz fakt, że kalkulacja ekonomiczna pokazuje wyraźną opłacalność uczestnictwa w programie głównie w mniejszych ośrodkach, tam gdzie ceny mieszkań nie przekraczają 5,5 tysiąca zł/m2.

Także Atal, który w pierwszym półroczu 2023 r. oddał do użytku blisko tysiąc mieszkań i lokali usługowych, chwali rządowy program Bezpieczny Kredyt 2 proc. Deweloperska spółka widzi wyraźny i pozytywny wpływ na popyt wywierany m.in. przez rządowy program bezpiecznych kredytów.

Bezpieczny nie tylko dla singla. Dopłaty z budżetu państwa

O Bezpieczny Kredyt 2 proc. mogą ubiegać się single, osoby samotnie wychowujące dzieci, małżeństwa lub osoby pozostające w związku nieformalnym posiadające co najmniej jedno dziecko wspólne, które nie ukończyły 45. roku życia, a jeśli kredyt udzielany jest dwóm osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt oprócz kryterium wieku wymaga, by osoby te nie posiadały aktualnie i nie miały wcześniej mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Osoby, które spełnią określone warunki i otrzymają Bezpieczny Kredyt 2 proc., przez pierwszych 10 lat otrzymywać będą do niego dopłaty z budżetu państwa, a konkretnie z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. W tym czasie oprocentowanie kredytu wyniesie dla nich 2 proc. plus marża banku, prowizja i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). Z kolei dopłata państwa stanowić będzie różnicę między stałą stopą, ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc.

