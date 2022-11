Dzięki tej inwestycji największe kontenerowce świata będą mogły zawijać do Gdańska

Budimex w konsorcjum z belgijskim DEME wybudują za 450 milionów euro nowy głębokowodny terminal T3 dla Baltic Hub. Dzięki temu zwiększą się zdolności przeładunkowe o bałtyckiego terminala 1,5 miliona kontenerów rocznie.

Budimex w konsorcjum z DEME zrealizują budowę nowego terminala kontenerowego w Baltic Hub

Dzięki tej inwestycji polskie terytorium lądowe powiększy się o 36 hektarów

Największe kontenerowce świata będą mogły zawijać do Gdańska

Baltic Hub, dawniej DCT Gdańsk, który jest operatorem największego terminala kontenerowego na Bałtyku uroczyście rozpoczął budowę trzeciego głębokowodnego terminalu T3. Po zakończeniu inwestycji w drugim kwartale 2025 roku, nowy terminal będzie miał nabrzeża o długości 717 metrów i głębokości 17,5 metra. Będzie to trzecie dalekomorskie nabrzeże Baltic Hub, które zostanie przygotowane do obsługi największych kontenerowców świata. Nowy terminal zapewni też 36,5 hektara dodatkowej powierzchni operacyjnej.

Wykonawcą kontraktu o łącznej wartości 450 milionów euro jest konsorcjum firm Budimex i DEME Dredging International.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Na początku zostanie wybudowany terminal, który powstanie na terenie w 100 procentach odzyskanych z morza. Ta przestrzeń powinna zostań zagospodarowana do pierwszej połowy 2024 roku. Zwiększy to zdolności przeładunkowe Baltic Hub o 1,5 miliona TEU ( kontenery 20-stopowe) do 4,5 miliona TEU rocznie.

W kolejnym etapie rozpocznie się budowa ściany nabrzeża, zamontowanych zostanie siedem żurawi nabrzeżnych, które będą w stanie obsługiwać największe jednostki pływające na świecie. Będzie także 20 półautomatycznych suwnic bramowych montowanych na szynach, którymi operatorzy będą mogli zdalnie sterować.

Inwestycja w nowy terminal w Gdańsku pozwoli na przyjmowanie największych kontenerowców na świecie

Wmurowanie kamienia węgielnego pod tę inwestycję rozpoczyna prawdziwy wyścig z czasem. Konsorcjum ruszyło z pogłębianiem toru wodnego do nowego terminala i przygotowaniem prac na lądzie. Specjalny statek pogłębiający zacznie wydobywać materiał z dna morskiego, który zostanie wykorzystany przy budowie terminala. Zabudowane zostaną ściany szczelne wokół przyszłego terminala.

-Zakończyliśmy prace projektowe i przygotowawcze. Czas na rozpoczęcie prac zasadniczych przy budowie T3 Baltic Hub. W ciągu najbliższych miesięcy powiększymy terytorium lądowe Polski o 36 hektarów. Posiadamy wyjątkowe doświadczenie w zakresie prac hydrotechnicznych przy największych inwestycjach w kraju. Tę wiedzę i doświadczenia naszych inżynierów wraz ze sprzętem wykorzystamy w realizacji konstrukcji nowego terminala. Same prace budowlane zakładają wykonanie robót czerpalnych o kubaturze 4 milionów metrów sześciennych, wykonanie linii cumowniczej o długości ponad 700 metrów. Sam terminal T3 będzie miał powierzchnie ponad 360 tysięcy metrów kwadratowych, głębokość operacyjną 17 metrów i będzie pół automatyczny, co jest nowością w Polsce i trendem obecnym w tej chwili na świecie- powiedział cytowany w komunikacie dyrektor Dywizji Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex Cezary Łysenko

- Jesteśmy dumni, że pomagamy w budowie terminalu, w którym wykonamy pracę pogłębiania i rekultywacji terenu. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z naszym partnerem w konsorcjum, firmą Budimex, aby połączenie naszej wiedzy, przyczyniło się do realizacji ambitnych planów rozwoju Baltic Hub- przekazał dyrektor regionalny na Europę Północną w DEME Laurent Closset.

W pierwszym etapie rozpoczną się roboty przy pogłębianiu toru wodnego

Baltic Hub jest największym terminalem kontenerowym w Polsce. W 2021 roku nabrzeża obsłużyły ponad 2,09 miliona kontenerów TEU z czego część była w ruchu tranzytowym do Czech, Niemiec oraz na Słowację i Węgry. Przy silnie rosnącej wymianie handlowej nowe inwestycje stały się koniecznością. Terminal ma bezpośredni wpływa na gospodarkę regionu i Polski. W 2021 roku dał ponad 12 miliardów złotych wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków VAT, akcyzy i ceł.

Baltic Hub jest własnością w 40 procentach globalnej firmy logistycznej i portowej PSA International, Polskiego Funduszu Rozwoju, który dysponuje 30 procentowym pakietem akcji oraz IFM Global Infrastructure Fund także z 30 procentowym udziałem.

- Baltic Hub to prawdziwy terminal 21 wieku, a rozwój T3 przyniesie najnowszą technologie niskoemisyjną, z której każdy europejski port byłby dumny. Podkreślamy raz jeszcze, że podejmujemy uznane na całym świecie środki ostrożności w celu ochrony środowiska, życia morskiego i siedlisk na obszarze objętym projektem. Ta konstrukcja od A do Z będzie odzwierciedlać nasze zaangażowanie w zrównoważone inwestycje, na przykład poprzez wykorzystanie betonu niskoemisyjnego i wdrożenie urządzeń niskoemisyjnych - takich jak elektryczne żurawie stoczniowe - powiedział dyrektor generalny Baltic Hub Charles Baker

Budimex przy tej inwestycji wykorzysta swoje doświadczenie przy prowadzeniu robót hydrotechnicznych na największych polskich budowach

Partnerem Budimeksu w konsorcjum wykonawczym jest spółka DEME notowana na giełdzie Euronext w Brukseli, która od niemal 1,5 wieku zajmuje się pogłębianiem i wykonywaniem infrastruktury morskiej. Angażuje się między innymi w projekty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej, zielonego wodoru. Dysponuje specjalistyczna flotą statków do wykonywania specjalistycznych zadań.

