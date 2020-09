Dzień Budowlańca. Kluczowy zawód w wyjątkowych czasach

Budownictwo - bezpośrednio i pośrednio – może generować przeszło milion miejsc pracy, a jego wkład w polski PKB sięga nawet kilkunastu procent. To też jeden z niewielu sektorów, który bez większych przeszkód pracował podczas lockdownu, wywołanego pandemią COVID-19. Budowlańcy, jak co roku, swoje święto obchodzą 25 września.

Podobnie jak w sierpniu br., firmy budowlane przewidują w najbliższych miesiącach ograniczenie zatrudnienia oraz spadek cen robót budowlano-montażowych.- Do głównych barier działalności w budownictwie przedsiębiorcy nadal zaliczają niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, koszty zatrudnienia i wysokie obciążenia na rzecz budżetu. Odczuwalność większości barier jest podobna jak w sierpniu br. - podał GUS.- W porównaniu z sytuacją sprzed roku najbardziej zwiększyła się dotkliwość utrudnień związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej; wzrosła również m.in. uciążliwość niedostatecznego popytu. Wyraźnie mniejsze niż przed rokiem (choć nieco większe niż przed miesiącem) jest natomiast znaczenie niedoboru wykwalifikowanych pracowników - wskazał.Wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie we wrześniu br. oceniane jest przez przedsiębiorców na ok. 80 proc., tj. o ok. 1 p.proc. więcej niż przed miesiącem, ale o ok. 7 p.proc. mniej niż przed rokiem.W „Raporcie Płacowym 2020”, przygotowanym przez firmę Hays, podkreślono, że niezmiennie największe wyzwania pracodawców są związane z rekrutacją kadry inżynierskiej.- Pracodawcy poszukują kandydatów posiadających określone wykształcenie i doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku, przy realizacji konkretnego typu inwestycji. Jednak obok oczekiwań względem umiejętności technicznych, coraz częściej pojawią się rozwinięte kompetencje miękkie - podkreślił Hays.- Już teraz umiejętności takie jak skuteczna komunikacja i umiejętności współpracy decydują o wyborze kierownika budowy, któremu składana jest oferta - dodał.Natomiast od inżynierów czy architektów coraz częściej oczekiwana jest znajomość podstaw programowania. Na najciekawsze oferty mogą liczyć kandydaci z dobrą znajomością języka angielskiego, doświadczeniem w koordynacji międzybranżowej BIM (Building Information Modeling) oraz podstawami języka programowania Python.Hays zwrócił również uwagę, że rosnące koszty realizacji inwestycji przekładają się na zwiększone zapotrzebowanie m.in. na osoby odpowiedzialne za zarządzanie i optymalizację kosztów.- Pracodawcy będą ponadto poszukiwać inżynierów z doświadczeniem w strukturach generalnego wykonawstwa oraz kierowników projektu obiektów magazynowych. Biorąc pod uwagę rozwój infrastruktury drogowej i powstawaniem nowych ciągów komunikacyjnych, spodziewany jest dalszy intensywny rozwój obiektów logistycznych i przemysłowych - ocenił Hays.Dodał, że największych wzrostów płac doświadczają inżynierowie z obszaru budownictwa kolejowego.- Pensje wyższe nawet o 20 proc. względem ubiegłego roku oferowane są m.in. specjalistom ds. trakcji, SRK oraz kierownikom robót torowych. Rosną także wynagrodzenia elektryków oraz kierowników robót elektrycznych w budownictwie kubaturowym - podsumował Hays.O sytuacji i perspektywach branży dyskutowaliśmy podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zapraszamy do obejrzenia retransmisji sesji "Rynek budowlany w nowych realiach".